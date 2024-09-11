ФОТО | Таллиннские чиновники устроили велопробег по улицам города. Мэр города Осиновский: „Главное - чтобы велодорожка не заканчивалась на полпути“

„Мы проехали на велосипедах и по тем местам, где в настоящее время ведутся или недавно завершились работы, - рассказал Осиновский в интервью Delfi. - Мы обратили внимание на те места, где еще есть недочеты, а также на те, где в последнее время ситуация значительно улучшилась“.

Каким было общее впечатление о состоянии велодорожек? „Уровень разный. Те, кто ездил на велосипеде в Таллинне, знают, что в некоторых местах очень хорошие условия, в некоторых местах есть пригодные или приличные велосипедные дорожки, а в некоторых местах их просто нет. И главное в этих велодорожках, да и в любой сети, - это непрерывность. Чтобы велодорожка не заканчивалась на полпути. Пока не удалось реализовать это повсеместно, потому что этим начали заниматься совсем недавно и не очень системно“, - говорит Осиновский.

По словам мэра, велопоход был долгим: посещение поселка Лилле, поездка по Рейди теэ, а затем возвращение в Пирита.

Осиновский признал, что в центре города есть участки с недостатками, которые можно быстро устранить. „Например, в Теллискиви на углу улицы Мулла есть серьезная проблема с непрерывностью движения, на улице Рейсиятэ не установлены знаки, на въезде в горку в Ласнамяэ на Нарвском шоссе тротуар заканчивается, и дальше ехать на велосипеде довольно опасно. Есть много мест, где можно что-то улучшить“.

По словам Осиновского, в велопоходе участвовало несколько десятков человек, в том числе несколько вице-мэров Таллинна - Мадле Липпус, Кристьян Ярван и Пяртель-Пеэтер Пере.

Осиновский не смог сказать, когда состоится следующая подобная экскурсия, поскольку их организуют люди, занимающиеся планированием городского пространства. „Кто-то там пошутил, что следующий поход можно устроить зимой, в феврале - чтобы посмотреть, как обслуживаются велосипедные дорожки зимой, но из этого получится скорее экстремальный поход. Но я думаю, что хотя бы раз в год посмотреть на то, как идет обустройство велодорожек, - очень неплохая идея“.

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