Премьер-министр: поездка депутатов Рийгикогу в Китай нанесла урон репутации парламента

По словам Тоомаса Кивимяги (Партия реформ), председателя депутатской группы по парламентским связям с Китаем, он поехал со своей спутницей жизни по приглашению китайского посла. Кивимяги оплатил ее поездку сам, однако расходы на месте покрывала китайская сторона.

Кивимяги состоит в Партии реформ, лидером которой является премьер-министр Кристен Михал. По его словам, важно представлять взгляды и позиции Эстонии, но свои расходы следует оплачивать самостоятельно.

„Возможно, решение заключается в том, чтобы Рийгикогу четко определил правила для таких поездок парламентских групп, чтобы избежать ущерба репутации парламента. С точки зрения истории имеет значение не то, что сделали Март Маастик или Тоомас Кивимяги, а то, что в будущем все будет в порядке и у парламента будет хорошая репутация“, – прокомментировал Михал, добавив, что пока не видит причин для чьего-либо ухода из парламента из-за визита в Китай.

Делегация также получила подарки от китайской стороны. Все они переданы в отдел внешних связей Рийгикогу, поскольку, по словам Кивимяги, он даже не осмелился забрать их в свой кабинет.

„При посещении таких стран следует быть очень осторожными. Мне кажется, что в этом случае парламентская группа в полном составе сбила эту планку или даже пролетела под ней“, – отметил Михал.

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