Профсоюзы критикуют решение о прекращении перевода законов на русский язык. Министр: ничьи права не ущемлены

По словам министра юстиции и цифрового развития Лийзы Пакоста (Eesti 200), благодаря этому решению удастся сэкономить финансовые средства без ущерба для понимания эстонской правовой системы или того, как работает законотворчество.

Министерство юстиции перевело на русский язык и поддерживает в актуальном состоянии около половины действующих законов - в общей сложности около двухсот. До сих пор на обновление переводов на русский язык тратилось 12 900 евро в год. Работа по переводу законов на английский язык будет продолжена.