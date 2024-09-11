11.09.2024, 21:12
Профсоюзы критикуют решение о прекращении перевода законов на русский язык. Министр: ничьи права не ущемлены(9)
„Количество жалоб в комиссию по трудовым спорам неизбежно возрастет“.
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце августа Министерство юстиции объявило о прекращении перевода законов на русский язык. Центральный союз профсоюзов Эстонии обеспокоен тем, что это решение может снизить уровень понимания русскоязычными работниками своих прав и обязанностей, однако министерство заявляет, что у всех желающих по-прежнему будет возможность получить дополнительные разъяснения и помощь.
По словам министра юстиции и цифрового развития Лийзы Пакоста (Eesti 200), благодаря этому решению удастся сэкономить финансовые средства без ущерба для понимания эстонской правовой системы или того, как работает законотворчество.
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