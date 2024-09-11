Новости Эстонии
11.09.2024, 21:12

Профсоюзы критикуют решение о прекращении перевода законов на русский язык. Министр: ничьи права не ущемлены

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„Количество жалоб в комиссию по трудовым спорам неизбежно возрастет“.
Лийза Пакоста
Лийза Пакоста
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

В конце августа Министерство юстиции объявило о прекращении перевода законов на русский язык. Центральный союз профсоюзов Эстонии обеспокоен тем, что это решение может снизить уровень понимания русскоязычными работниками своих прав и обязанностей, однако министерство заявляет, что у всех желающих по-прежнему будет возможность получить дополнительные разъяснения и помощь.

По словам министра юстиции и цифрового развития Лийзы Пакоста (Eesti 200), благодаря этому решению удастся сэкономить финансовые средства без ущерба для понимания эстонской правовой системы или того, как работает законотворчество.

Министерство юстиции перевело на русский язык и поддерживает в актуальном состоянии около половины действующих законов - в общей сложности около двухсот. До сих пор на обновление переводов на русский язык тратилось 12 900 евро в год. Работа по переводу законов на английский язык будет продолжена.

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