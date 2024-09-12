Советник, по недоразумению занимавший сразу две должности, заработал внушительную сумму из средств налогоплательщиков

Но почему Вери разрешили работать сразу на двух должностях за государственные средства? Потому что у Рийгикогу были летние каникулы, и у фракции просто не было времени на обсуждение этого вопроса.

„Правление фракции собралось вчера впервые после каникул и обсудило дальнейшую организацию фракционной работы. Одной из тем стало расторжение контракта с Рауно Вери, так как во второй половине июля он занял должность советника министра юстиции и цифровых технологий. Несмотря на то, что Рауно Вери продолжал параллельно выполнять свои обязанности в фракции, руководство фракции приняло решение расторгнуть с ним договор“, - сказал Тоомас Уйбо, председатель Eesti 200.

На вопрос о том, получал ли Вери зарплату сразу на двух должностях, Марек Рейнаас, заместитель председателя парламентской фракции Е200, ответил со вздохом. „Ну, похоже, что да. С момента поступления на работу в Министерство юстиции и до окончания работы в Рийгикогу он получал две зарплаты“, - сказал он, добавив, что причиной стало то, что летом фракция не собиралась.

„Принятие этого решения не было особенно сложным. Логично, что он не может находиться в двух местах одновременно, так как это выше человеческих возможностей“, - сказал Рейнаас.

Вери работал советником фракции E200 на условиях неполного рабочего времени (0,3 ставки), его брутто-зарплата составляла 1 297 евро в месяц. В конце июля Рауно Вери стал советником министра юстиции и цифровых технологий Лийзы-Ли Пакосты, базовая зарплата Вери на этой должности в настоящее время составляет 4 000 евро. Таким образом, в общей сложности за август Вери заработал не менее 5297 евро брутто.

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