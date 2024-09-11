Президент Карис на саммите „Крымской платформы“: шовинистический лозунг Кремля „Возвращение домой“ — это бесконечный ужас для Украины

По словам президента Кариса, Эстония продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за свободу. „Украинцы защищают свой дом, и благодаря их мужеству и помощи стран, уважающих Устав ООН, победа над агрессором возможна“.

Президент Республики сослался на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которому во время российского вторжения в Украину погибло более 35 000 мирных жителей, но реальная цифра значительно выше. „Борьба с этим государственным терроризмом — самая актуальная глобальная проблема нашего времени“.

Глава эстонского государства также напомнил об исторической несправедливости целенаправленного уничтожения советским режимом крымских татар. „В результате почти 50 процентов населения того времени было депортировано, убито или умерло от голода. В мае 1944 года по приказу Сталина были депортированы все крымские татары. Это был акт геноцида“, — добавил он.

Президент Карис подчеркнул, что Крым — это не просто полуостров на берегу Черного моря, а дом для миллионов украинских граждан, которые не хотят жить под властью Москвы, унижающей их и обращающейся с ними как с рабами. „Все граждане Украины имеют право быть свободными“, — заключил Карис.

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