На обувной фабрике в Валга сокращают почти всех сотрудников

Компания OÜ MoonTTM была основана в 2008 году. Предприятие производит заготовки для обуви для трех финских компаний и ортопедическую обувь для одной эстонской компании.

„В 2012 году мы начали разрабатывать и производить собственные модели, которые продаем под маркой KLAANI. В настоящее время разрабатываются новые модели, для реализации которых мы ищем более крупный рынок в Эстонии“, - пишет компания в своем годовом отчете.

В прошлом году доход от продаж OÜ MoonTTM составил 599 913 евро, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2022 году компания не смогла остаться в прибыли и закончила год с убытками в размере 143 339 евро. В Финляндии компания OÜ MoonTTM продала в прошлом году обуви на 315 149 евро.

Согласно бизнес-регистру, в прошлом году на предприятии работало 32 человека, но в результате сокращения их количество уменьшилось до четырех человек. Причиной увольнения, по данным Кассы по безработице, стало сокращение объема работы.

Член правления компании Маргит Кыйв рассказала Delfi Ärilehlt, что, поскольку владельцем предприятия является финн, пока неизвестно, что будет с компанией, так как окончательное решение будет принимать владелец. „Мы надеемся, что все прояснится в ближайшем будущем“, - коротко прокомментировала ситуацию Кыйв.

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