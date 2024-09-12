12.09.2024, 07:40
Надеялся получить прибыль, но остался без денег. Мошенники выманили у жителя Ида-Вирумаа более 17 000 евро
ФОТО: | Delfi Meedia
Доверчивый мужчина, рассчитывая получить легкую прибыль, оказался с пустым банковским счетом.
По сообщению Департамента полиции и погранохраны, 10 сентября в полицию обратился 38-летний мужчина, проживающий в волости Алутагузе, который перевел 18 000 евро со своего банковского счета на сайт GoldenSphereAgency в надежде получить прибыль. Когда мужчина попытался вывести деньги с сайта, он получил всего 500 евро, после чего его кошелек на сайте был удален.
Ущерб, причиненный мошенничеством, составил более 17 000 евро.
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