Надеялся получить прибыль, но остался без денег. Мошенники выманили у жителя Ида-Вирумаа более 17 000 евро

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, 10 сентября в полицию обратился 38-летний мужчина, проживающий в волости Алутагузе, который перевел 18 000 евро со своего банковского счета на сайт GoldenSphereAgency в надежде получить прибыль. Когда мужчина попытался вывести деньги с сайта, он получил всего 500 евро, после чего его кошелек на сайте был удален.