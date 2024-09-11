11.09.2024, 16:15
Окружной суд оставил мать, обвиняемую в убийстве младенца, под стражей. Отец женщины изложил в телеэфире ее версию
ФОТО: TEET MALSROOS | ÕHTULEHT
Как и уездный суд, окружной суд постановил, что женщина, обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка, не может быть освобождена из-под стражи под электронный надзор.
„Таллиннский окружной суд вынес решение по жалобе на постановление уездного суда, которым было оставлено без удовлетворения ходатайство заменить арест электронным надзором. Окружной суд оставил постановление уездного суда без изменений“, - сообщила порталу Delfi пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Мариа Йоост.
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