Окружной суд оставил мать, обвиняемую в убийстве младенца, под стражей. Отец женщины изложил в телеэфире ее версию

„Таллиннский окружной суд вынес решение по жалобе на постановление уездного суда, которым было оставлено без удовлетворения ходатайство заменить арест электронным надзором. Окружной суд оставил постановление уездного суда без изменений“, - сообщила порталу Delfi пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Мариа Йоост.

„Как и уездный суд, окружной суд считает риск уклонения от разбирательства слишком высоким. Основание к этому дает то обстоятельство, что обвиняемая уже уклонилвсь от разбирательства, когда покинула Эстонию“, - добавила предствитель окружного суда.