Экономика
18.09.2024, 17:33

„Я осталась без средств к существованию“: из-за путаницы при увольнении женщина лишилась пособия и задолжала приличную сумму

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Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Часто нам кажется, что увольнение - процесс простой, стоит только сообщить о своем желании работодателю, и ты волен делать, что душа пожелает. Но как быть, если вас уволили не до конца? И почему важно тут же встать на учет в Кассу по безработице?

По словам жительницы Эстонии Елены, ранее она работала в фирме по уборке. В конце мая женщина работать перестала, однако работодатель не обновил информацию в Регистре работы, и Елена формально осталась работником данной компании.

По словам женщины, в конце мая ей нужно было срочно уехать по семейным обстоятельствам, и сначала она попросила не разрывать трудовые отношения, а лишь взять пару недель отпуска за свой счет (работала она всего три дня в неделю), однако работодатель отказался. Елене пришлось подписать бумажный договор о прекращении трудовых отношений. При этом летом, когда женщина хотела встать на учет в Кассу по безработице, выяснилось, что она все еще числится работником в фирме. Этот момент должен был насторожить женщину, но Елена решила, что работодатель все-таки пошел на встречу: не уволил ее совсем, и она сможет приступить к своим обязанностым позже. Зарплату женщине все это время, конечно, не выплачивали. При этом женщина получала пособие по частичной трудоспособности как до своего ухода с работы, так и после. А в конце августа Елена получила уведомление из Налогово-таможенного департамента о том, что ее сняли с учета по работе. Причем, по словам женщины, это было сделано задним числом, с 29.05.24.

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