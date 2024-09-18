18.09.2024, 17:33
„Я осталась без средств к существованию“: из-за путаницы при увольнении женщина лишилась пособия и задолжала приличную сумму(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Часто нам кажется, что увольнение - процесс простой, стоит только сообщить о своем желании работодателю, и ты волен делать, что душа пожелает. Но как быть, если вас уволили не до конца? И почему важно тут же встать на учет в Кассу по безработице?
По словам жительницы Эстонии Елены, ранее она работала в фирме по уборке. В конце мая женщина работать перестала, однако работодатель не обновил информацию в Регистре работы, и Елена формально осталась работником данной компании.
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