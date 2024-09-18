„Я осталась без средств к существованию“: из-за путаницы при увольнении женщина лишилась пособия и задолжала приличную сумму

По словам женщины, в конце мая ей нужно было срочно уехать по семейным обстоятельствам, и сначала она попросила не разрывать трудовые отношения, а лишь взять пару недель отпуска за свой счет (работала она всего три дня в неделю), однако работодатель отказался. Елене пришлось подписать бумажный договор о прекращении трудовых отношений. При этом летом, когда женщина хотела встать на учет в Кассу по безработице, выяснилось, что она все еще числится работником в фирме. Этот момент должен был насторожить женщину, но Елена решила, что работодатель все-таки пошел на встречу: не уволил ее совсем, и она сможет приступить к своим обязанностым позже. Зарплату женщине все это время, конечно, не выплачивали. При этом женщина получала пособие по частичной трудоспособности как до своего ухода с работы, так и после. А в конце августа Елена получила уведомление из Налогово-таможенного департамента о том, что ее сняли с учета по работе. Причем, по словам женщины, это было сделано задним числом, с 29.05.24.