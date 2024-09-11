Восхвалял Путина и „единую Святую Русь“. МВД Эстонии просит ЭПЦ МП четко высказаться относительно недавней речи патриарха Кирилла

Министерство запрашивает позицию с учетом ситуации, что 3 сентября ЭПЦ МП подала в Таллиннский административный суд жалобу на заявление Рийгикогу от 6 мая 2024 года „Об объявлении Московского Патриархата учреждением, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации“.

Канцлер сообщает, что министерство как государственное учреждение глубоко обеспокоено риторикой и призывами, прозвучавшими в речи главы Московского патриархата, поскольку они могут представлять угрозу безопасности нашей страны. „Например, согласно речи патриарха, столицы республик, входивших когда-то в состав СССР, до сих пор являются для него „важными духовными центрами единой Святой Руси“. По нашему глубокому убеждению, Таллинн таковым точно не является!“

Глава церкви называет военное нападение на независимое государство Украина смутой на территориях Святой Руси. Восхваляя и превознося Владимира Путина, в адрес которого Международным уголовным судом выдан ордер на арест, патриарх благодарит духовенство, сохраняющее „каноническое единство“ со „Святой Русью“.

В письме говорится, что министерство осуждает эти империалистические заявления главы Московского патриархата, включающие призывы к неповиновению политике стран на местах и использованию тактики запугивания для исключения компромиссов. „Мы рассматриваем подобные призывы как распространение экстремизма, который представляет угрозу нашей внутренней безопасности и защищенности“, - отмечает канцлер.

Он добавляет, что речь была произнесена главой РПЦ, а не частным лицом. С точки зрения безопасности православных Эстонии и широкой общественности в целом ЭПЦ МП должна дать четкую оценку риторике патриарха.

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