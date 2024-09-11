Приложение Bolt Food вышло из строя

Delfi Ärileht написал читатель, у которого возникли проблемы с заказом в Bolt Food. Выяснилось, что проблема всеобщая.

„Приложение Bolt Food в настоящее время недоступно из-за технических проблем. Приносим извинения нашим клиентам, курьерам и другим поставщикам услуг“, — комментирует руководитель службы по связям с общественностью Bolt Лийси Мария Алексиус.

Он сообщает, что команда Bolt работает над решением проблемы, и выражает надежду, что вскоре приложение Bolt Food снова станет доступно.

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