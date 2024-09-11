Будет ли открыта граница? Министр внутренних дел Эстонии объясняет, как решения РФ влияют на пограничные переходы

Депутат от Центристской партии Алексей Евграфов, обращаясь к министру Ляэнеметсу напомнил, что при пересечении границы Нарва-Ивангород необходимо учитывать ожидание в очереди от шести до восьми часов, и часто люди не могут пересечь границу в тот же день.

„Мы видели, как Россия пыталась воспользоваться добротой Эстонии. Когда до закрытия нашего пограничного пункта оставался один час, Россия удерживала людей у себя и потом направляла их к границе, зная, что они не смогут ее пересечь. То, как недоброжелательно Россия ведет себя с жителями Нарвы и Эстонии, а также с собственными гражданами, все мы уже видели. Думаю, вы должны задать вопрос, почему Россия так поступает и как можно предупредить этих людей, чтобы они вообще туда не ездили и не попадали в подобные ситуации“, - ответил министр Евграфову.