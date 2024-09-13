Экономика
13.09.2024, 07:44

ТАБЛИЦА | Зарплаты советников министров достигают 4000 евро

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ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Delfi поинтересовался, сколько получают советники министров в правительстве Кристена Михала. Выяснилось, что медианная зарплата работающих на полную ставку советников составляет 3500 евро, а самая большая зарплата - 4200 евро.

Премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) по внутриполитическим вопросам консультирует Кятлин Атонен (Партия реформ, зарплата 3600 евро), по вопросам коммуникации Элизабет Вальдманн (Партия реформ, зарплата 3600 евро), а по экономическим вопросам - бывший президент Банка Эстонии Ардо Ханссон (зарплата 3600 евро). Должность советника премьер-министра по иностранным делам занимает Кадри Лепп (Партия реформ, зарплата 4200 евро).

У министра юстиции Лийзы Пакоста (Eesti 200) два советника: Рауно Вери (Eesti 200), чья основная зарплата составляет 4000 евро, и Хелле Руузинг (Eesti 200), чья зарплата составляет 3500 евро.

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