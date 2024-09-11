200 новых рабочих мест. Известная сеть строительных магазинов расширяется из Таллинна еще на один город

Компания Eikeland Bumani OÜ достигла договоренности о приобретении земельного участка, принадлежащего Karbiid OÜ, а также обратилась к властям Тарту с просьбой о приобретении принадлежащего городу земельного участка по адресу Тийтсу, 5. С целью возвести там строительный магазин Depo.