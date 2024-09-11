Карис: если на народе постоянно тестируют новые налоги, народ устает

Отвечая на вопрос о налоге на безопасность, который, как недавно выяснилось, будет идти не только непосредственно на боеприпасы и оборону, Карис сказал следующее: „Безопасность – это широкое понятие, и нельзя думать, что безопасность – это только то, когда все эти проценты идут на боеприпасы. Наверное, это не совсем правильный подход. Ясность в отношении налогов и их объяснение чрезвычайно важны“.

По словам президента, если правительство о чем-то договорилось, то оно должно быть единым в необходимости это сделать и в том, какие цели преследуются.

„Это не должно происходить так, что в один момент вы объявляете о налоге, а потом приходит следующая политическая сила, и у них появляется еще одна хорошая идея: ввести новый налог. Или два. Или сделать этот налог совсем другим“.

“Сначала хорошо бы договориться, чтобы правительство было единым и говорило о налогах сообща. Тогда и люди лучше поймут. Но когда постоянно приходят новые идеи и тестируются на людях, то народ устает. Ранее я возглавлял крупное учреждение с 5000 сотрудников, 20 000 студентов. Я знаю это искушение - сделать все быстро. Демократия – это не то, когда ты просто тестируешь все свои мысли. Нужно разработать какой-то план, который находится в общем контексте, а затем представить его и попытаться защитить. И если там что-то надо менять, то надо менять весь пакет, а не отдельные части. По моему мнению, это приводит к неразберихе“, - отметил Карис.

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