СВОДКА ЗА СУТКИ | Инструктор по вождению врезался в ученика, который практиковался в управлении мотоциклом

10 сентября в 08.29 в селе Тискре на шоссе Таллинн — Раннамыйза — Клоогаранна (волость Харку, Харьюмаа) 9-летний мальчик двигался на электрическом самокате и упал при торможении. Мать мальчика доставила ребенка в больницу.

В 08.47 в Тарту на нерегулируемом пешеходном переходе перекрестка Тяхе и улицы Аардла автомобиль Renault Capture, за рулем которого находилась 55-летняя женщина, при выполнении правого поворота сбил переходившую проезжую часть 67-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 11.55 в Таллинне у дома номер 31 на бульваре Кадака 60-летний мужчина на автомобиле Suzuki Vitara врезался сзади в мотоцикл Yamaha MT07A, которым управлял 34-летний мужчина. В момент аварии мотоциклист брал урок вождения, а водитель Suzuki Vitara являлся инструктором по вождению. Водителя автомобиля доставили в больницу.

В 15.40 в Валга у дома номер 66 по улице Куперянова 10-летний мальчик начал перебегать проезжую часть и выскочил на автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 50-летний мужчина. Скорая помощь доставила ребенка на медосмотр в больницу.

В 8.11 в Таллинне у дома номер 84а по Э. Вильде теэ 26-летний мужчина, двигавшийся на электросамокате Bolt, упал из-за сбоя в системе тормозов. Самокатчика доставили в больницу.

В 20.32 на 3-м километре шоссе Хара (село Хара, волость Куусалу, Харьюмаа) 22-летняя женщина потеряла контроль над мотоциклом Kawasaki и выехала с трассы. Водителя доставили в больницу.

Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны разыскивает угнанный автомобиль Mercedes-Benz E 300 серебристого цвета 1998 года выпуска с номерным знаком 477BRK.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 7 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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