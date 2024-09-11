Государственные облигации оказались популярными: спрос достиг 821 млн евро

Эстонским розничным инвесторам выделяется 100 процентов, эстонским профессиональным инвесторам - в среднем 26 процентов, международным инвесторам - в среднем 13 процентов от указанного объема.

„Предложение вызвало на рынке ажиотаж и большой интерес, о нем много говорили, и почти все наиболее важные игроки на финансовом рынке региона подписались на государственные облигации. Как и было обещано ранее, при размещении облигаций мы отдаем предпочтение эстонским розничным инвесторам“, - отметил руководитель отдела государственной кассы Министерства финансов Янно Луурмеэс.

Розничным инвесторам облигации продавались впервые. Те, кто не смог приобрести их в рамках предложения, далее смогут сделать это на Таллиннской фондовой бирже.

Как отметил руководитель подразделения инвестиционного банкинга LHV Михкель Торим, это была одна из самых крупных эмиссий в Эстонии за последние годы, которая привлекла 3350 малых инвесторов, купивших облигации на сумму до 1000 евро.

По словам руководителя отдела рынков капитала Swedbank Аллана Марнота, на эстонском рынке капитала теперь доступен инструмент с низким уровнем риска, какого раньше не было. „Большой интерес к эмиссии наблюдался во всех странах Балтии, а также за их пределами, например, в Германии. Четырехкратное превышение подписки обеспечивает спрос на вторичном рынке облигаций, что дает дополнительную уверенность розничным инвесторам, купившим облигации в рамках эмиссии. Эмиссия показала, что эстонцы являются активными инвесторами и что финансовая грамотность и понимание важности инвестирования в Эстонии находятся на подъеме“, - сказал Марнот.

Всего в публичном размещении государственных облигаций Эстонии приняли участие 28 профессиональных и 7304 розничных инвестора. Общий спрос на предложение достиг 821 миллиона евро, что в 4,1 раза превышает базовый объем предложения. Доля розничных инвесторов достигла 29 миллионов евро, средний размер подписки составил 3973 евро. 70 процентов объема подписки пришлось на эстонских инвесторов.