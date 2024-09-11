ФОТО И ВИДЕО | Страсти вокруг Юрченко. Осиновскому не важно мнение Ласнамяэского районного совета: „оно носит рекомендательный характер“

По словам Осиновского, встреча с представителями районного совета была содержательной и привычной: „Привычным был и результат голосования, которое прошло на грани коалиция-оппозиция. Поскольку Центристская партия имеет подавляющее большинство в Ласнамяэском районном совете, то те же самые люди, которые здесь несколько лет назад поддержали кандидатуру Юлианны Юрченко на пост старейшины района, теперь выступили против“.