11.09.2024, 10:35
ФОТО И ВИДЕО | Страсти вокруг Юрченко. Осиновскому не важно мнение Ласнамяэского районного совета: „оно носит рекомендательный характер“(18)
Несмотря на то, что Ласнамяэский районный совет, в котором большинство принадлежит оппозиционной Центристской партии, вчера не поддержал кандидатуру Юлианны Юрченко на пост старейшины Ласнамяэ, мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДПЭ) не отказался от идеи поставить Юрченко во главе районной управы.
По словам Осиновского, встреча с представителями районного совета была содержательной и привычной: „Привычным был и результат голосования, которое прошло на грани коалиция-оппозиция. Поскольку Центристская партия имеет подавляющее большинство в Ласнамяэском районном совете, то те же самые люди, которые здесь несколько лет назад поддержали кандидатуру Юлианны Юрченко на пост старейшины района, теперь выступили против“.
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