11.09.2024, 09:10
Коронавирус в Эстонии: за неделю выявили свыше 1100 новых случаев заражения
ФОТО: | Delfi Meedia
На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 1153 новых случая заражения Covid-19, что на 14 меньше, чем неделей ранее, пишет RusERR.
Из всех выявленных с 2 по 8 сентября случаев заражения 119 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.
Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней составил 164 случая на 100 000 человек.
Заболеваемость Covid-19 начала расти с начала июля.
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