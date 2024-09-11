Коронавирус в Эстонии: за неделю выявили свыше 1100 новых случаев заражения

Из всех выявленных с 2 по 8 сентября случаев заражения 119 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней составил 164 случая на 100 000 человек.

Заболеваемость Covid-19 начала расти с начала июля.

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