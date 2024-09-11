Электричество на бирже дорожает третий день подряд

В среду, 11 сентября, средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составляет 7,56 цента за киловатт-час, что почти на 34% больше, чем днем ранее.

В Латвии и Литве электричество 11 сентября чуть дороже, чем в Эстонии, а в Финляндии почти вдвое дешевле. На пике - с 20:00 до 21:00 - киловатт-час электроэнергии будет стоить 25 центов.

C середины прошлой недели, когда после длительного ремонта заработал энергокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, биржевое электричество в Эстонии стоит менее 10 центов за киловатт-час.

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