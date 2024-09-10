Вице-спикер Рийгикогу взял с собой в рабочую поездку в Китай супругу. За счет властей КНР

„Да, это правда. [Это произошло] по приглашению китайского посла. Подобная практика была в Рийгикогу и раньше, когда депутаты парламента отправлялись в зарубежные поездки в сопровождении своих супругов, и в этом не было никаких проблем. Как частное лицо я оплатил все транспортные расходы моей супруги в Китай и обратно. У Рийгикогу не возникло в связи с этим никаких расходов“, – отметил Кивимяги в своем письменном ответе ERR.

МИД дистанцировался от поездки эстонских депутатов в Китай

Комментируя недавнюю поездку нескольких депутатов Рийгикогу в Китай, в Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили, что МИД не участвовал в организации этого визита, передает rus.err.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Лийза Тоотс отметила, что посол Эстонии в Пекине Ханнес Хансо еще в марте этого года проинформировал депутатов о возможных проблемах в связи с оплатой расходов китайской стороной, и рекомендовал, чтобы все связанные с визитом расходы были оплачены эстонским парламентом.

„Все же с учетом принципа разделения властей министерство иностранных дел не выносит депутатам Рийгикогу предписаний и запретов, и они свободны в своих решениях и действиях“, - отметила представитель МИД.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) заявил, что что визит депутатов в Пекин не выглядит хорошо, особенно с учетом частичной оплаты расходов китайской стороной.

С визитом, который продолжался с 29 августа по 9 сентября.в Китай отправились шесть депутатов Рийгикогу: председатель депутатской группы Тоомас Кивимяги (Партия реформ), заместитель председателя группы Хельмен Кютт (Социал-демократическая партия) и члены группы Андрей Коробейник (Центристская партия), Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия), Лаури Лаатс (Центристская партия) и Март Маастик (Isamaa).

Визит состоялся по приглашению посла Китая в ЭР и был организован китайскими властями, при этом Рийгикогу оплатил транспортные расходы депутатов в Китай и обратно, а расходы делегации в Китае оплатила китайская сторона.

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