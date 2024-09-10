Бывшую главу Swedbank приговорили к тюремному сроку по делу об отмывании денег в Эстонии

Дело касалось нескольких заявлений Боннесен, сказанных в период с 2018 по 2019 год, когда она была руководителем Swedbank. Главный вопрос заключался в том, скрыла ли она тот факт, что она и руководство банка знали об отмывании денег, происходящем в странах Балтии.

Окружной суд оправдал

Окружной суд Стокгольма в 2022 году предъявил ей обвинение в серьезном мошенничестве и манипулировании рынком, а также в разглашении инсайдерской информации. В январе прошлого года Боннесен оправдали. Судья мотивировал оправдательное решение тем, что сказанное Боннесен не было достаточно конкретным, чтобы рассматривать его как уголовное дело.

Шведская прокуратура обжаловала это решение, и сегодня апелляционный суд признад Боннесен виновной в серьезном мошенничестве, назначив наказание в виде лишения свободы сроком год и три месяца. По другим обвинениям она была оправдана.

Ложная информация

Апелляционный суд отмечает, что Боннесен „предоставила вводящую в заблуждение информацию“ о том, как в эстонском филиале Swedbank осуществлялось предотвращение, выявление и информирование об отмывании денег.

В феврале 2019 года шведским СМИ удалось доказать причастность Swedbank к отмыванию денег в крупных размерах. По данным СМИ, балтийские филиалы Swedbank на протяжении многих лет использовались для отмывания денег. Через банк и 50 подозрительных банковских счетов прошло не менее 40 миллиардов шведских крон.