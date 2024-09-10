Плата за визит к врачу и лекарства по рецепту увеличится. Сиккут: партнеры согласны, осталось решить, для кого будет действовать исключение

Сиккут обратилась сегодня в кабинет министров с предложением повысить плату за посещение как специалиста, так и ЭМО с пяти евро до 20 евро. Плата не увеличится для наиболее уязвимых целевых групп: беременных женщин, безработных, пенсионеров и людей с частичной трудоспособностью.

Как прошло обсуждение? "Страстно“, — признала Сиккут, добавив, что проблемы в области здравоохранения необходимо обсуждать по существу, поскольку правильное решение невозможно найти с помощью одной лишь математики. Она подтвердила, что в коалиции существует базовое соглашение относительно этого плана, но детали еще рассматриваются. Например, решается, на какие целевые группы будет распространяться более низкая плата за посещение. „Мы продолжим в четверг“.