10.09.2024, 17:59
Плата за визит к врачу и лекарства по рецепту увеличится. Сиккут: партнеры согласны, осталось решить, для кого будет действовать исключение(31)
Министр здоровья Рийна Сиккут (социал-демократическая партия) заявила, что в Эстонии доля собственного участия в оплате медицинских услуг уже и так высока, но в нынешней ситуации необходимо делать выбор. Льготы сохранятся для наиболее уязвимых целевых групп, но для многих плата возрастет значительно.
Сиккут обратилась сегодня в кабинет министров с предложением повысить плату за посещение как специалиста, так и ЭМО с пяти евро до 20 евро. Плата не увеличится для наиболее уязвимых целевых групп: беременных женщин, безработных, пенсионеров и людей с частичной трудоспособностью.
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