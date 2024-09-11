11.09.2024, 09:31
Прокуратура просит сурового наказания для девушки, напавшей в Ласнамяэ с ножом на незнакомого человека
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
В завершающую фазу входит судебный процесс по уголовному делу Мари Лийс Халлик, которая вечером 5 февраля в столичном районе Ласнамяэ несколько раз ударила ножом совершенно незнакомого человека. Вчера обвинение и защита высказались по поводу наказания для подсудимой.
На заседании во вторник защитник Халлик подал ходатайство о смягчении квалификации деяния Халлик и назначении ей в качестве наказания условного лишения свободы. Прокурор Лаури Йыги сообщила вчера, что просит суд назначить Халлик наказание за попытку убийства в виде тюремного заключения на срок 11 лет и 6 месяцев.
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