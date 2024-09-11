ЧП и криминал
11.09.2024, 09:31

Прокуратура просит сурового наказания для девушки, напавшей в Ласнамяэ с ножом на незнакомого человека

 
Халлик на скамье подсудимых
Халлик на скамье подсудимых
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

В завершающую фазу входит судебный процесс по уголовному делу Мари Лийс Халлик, которая вечером 5 февраля в столичном районе Ласнамяэ несколько раз ударила ножом совершенно незнакомого человека. Вчера обвинение и защита высказались по поводу наказания для подсудимой.

На заседании во вторник защитник Халлик подал ходатайство о смягчении квалификации деяния Халлик и назначении ей в качестве наказания условного лишения свободы. Прокурор Лаури Йыги сообщила вчера, что просит суд назначить Халлик наказание за попытку убийства в виде тюремного заключения на срок 11 лет и 6 месяцев.

Вечером 5 февраля текущего года Халлик, уходя из квартиры своего друга, взяла с собой кухонный нож и во дворе дома несколько раз ударила ножом в спину женщину, которая в это время выносила мусор.

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