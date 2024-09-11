Прокуратура просит сурового наказания для девушки, напавшей в Ласнамяэ с ножом на незнакомого человека

На заседании во вторник защитник Халлик подал ходатайство о смягчении квалификации деяния Халлик и назначении ей в качестве наказания условного лишения свободы. Прокурор Лаури Йыги сообщила вчера, что просит суд назначить Халлик наказание за попытку убийства в виде тюремного заключения на срок 11 лет и 6 месяцев.

Вечером 5 февраля текущего года Халлик, уходя из квартиры своего друга, взяла с собой кухонный нож и во дворе дома несколько раз ударила ножом в спину женщину, которая в это время выносила мусор.