Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: hxdbzxy | Shutterstock
Новости Эстонии
11.09.2024, 07:40

Уровневые работы в 4-м классе: на каком языке дети будут сдавать математику и природоведение?

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В конце сентября в общеобразовательных школах Эстонии начинаются уровневые работы — своеобразный контроль полученных и усвоенных знаний. Беспокойство высказывают родители учеников 4 классов — c этого года дети учатся полностью на эстонском языке. Как будет проходить контроль знаний учеников, какие предметы нужно будет сдавать детям и на каком языке? Подробности — в материале RusDelfi.

Язык выполнения уровневой работы может изменить школа?

В этом учебном году в общеобразовательных школах Эстонии уровневые работы проводятся по 19 различным предметам или учебным областям. Ученики 4-х классов будут демонстрировать знания по природоведению, математике, эстонскому и русскому языкам.

Больше всего родители обеспокоены тем, на каком языке будут проходить уровневые работы у детей, которых в этом году коснулась реформа образования.

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