Уровневые работы в 4-м классе: на каком языке дети будут сдавать математику и природоведение?

В конце сентября в общеобразовательных школах Эстонии начинаются уровневые работы — своеобразный контроль полученных и усвоенных знаний. Беспокойство высказывают родители учеников 4 классов — c этого года дети учатся полностью на эстонском языке. Как будет проходить контроль знаний учеников, какие предметы нужно будет сдавать детям и на каком языке? Подробности — в материале RusDelfi.