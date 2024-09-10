Водолазы отрабатывали разминирование под водой в карьере Румму

„Это был первый в своём роде тренировочный курс в Эстонии. В течение напряжённой и очень активной недели водолазы отрабатывали взаимодействие с водолазами из партнёрских учреждений, делились опытом и разрабатывали новые методы работы, чтобы работа в опасных условиях была максимально безопасной и эффективной для всех участников“, — сказал эксперт Центра разминирования Сийм Андреспок. Для того чтобы сценарии тренировок были максимально реалистичными, в них участвовали и ролевые игроки.

Участники лагеря обучались, как оказывать помощь раненому водолазу и использовать специальное оборудование, такое как подводные роботы и сонары. Также они обновили свои знания в области подводного разминирования: какое и в каком количестве взрывчатое вещество использовать для обезвреживания находки, как собирать доказательства после взрыва и многое другое. „Во время составления сценариев мы вдохновлялись реальными событиями в других странах, например, в Украине, а также сами водолазы придумывали интересные сюжеты. Иногда участникам и наблюдателям было трудно отличить учения от реальности“, — сказал Андреспок.

„Для нас наибольшую ценность имело улучшение сотрудничества между ведомствами и повышение навыков в соответствии с профессиональной компетенцией. Мы давали рекомендации в области погружений, так как у нас самый большой опыт работы под водой, а взрывотехники из Спасательного департамента делились своими рекомендациями по обезвреживанию взрывных устройств, так как у них больше всего опыта в этом деле“, — сказал лейтенант Риво Тамсон, командир группы водолазов ВМС.

Также отрабатывалось сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны, Эстонским институтом судебной экспертизы и Полицией безопасности. Для этого на озере была взорвана лодка, после чего собирались доказательства для экспертизы.