10.09.2024, 18:20
Обсуждение перехода на эстоноязычное образование в Рийгикогу: депутаты заявили о риске русификации
ФОТО: | Delfi Meedia
9 сентября в Рийгикогу премьер-министр Кристен Михал отвечал на вопросы депутатов относительно работы министра образования Кристины Каллас. Обсуждение перехода на эстоноязычное образование в Эстонии свелось к проблемам русификации.
„У вас в правительстве сидит Свет, который возлагает цветы к Бронзовому солдату, у вас в правительстве товарищ Ляэнеметс, который считает, что в Синимяэ сражались бандиты и фашисты, и у вас в правительстве Кристина Каллас, которая говорит, что эстонцам останутся лапти и кантеле, а на самом деле хочет мультикультуризировать весь наш народ. Так кто у нас здесь в Эстонии русификатор, господин Кристьян Михал?“ — поинтересовался Мартин Хельме.
Уже заказано?