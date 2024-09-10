Обсуждение перехода на эстоноязычное образование в Рийгикогу: депутаты заявили о риске русификации

„У вас в правительстве сидит Свет, который возлагает цветы к Бронзовому солдату, у вас в правительстве товарищ Ляэнеметс, который считает, что в Синимяэ сражались бандиты и фашисты, и у вас в правительстве Кристина Каллас, которая говорит, что эстонцам останутся лапти и кантеле, а на самом деле хочет мультикультуризировать весь наш народ. Так кто у нас здесь в Эстонии русификатор, господин Кристьян Михал?“ — поинтересовался Мартин Хельме.