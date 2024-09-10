Кражи на кладбищах Таллинна: преступники похитили 11 надгробий

Краж может быть больше. Они были и раньше, но не в таком объёме, говорит специалист Kadrioru Park. Представляют ли некоторые из украденных надгробий еще и культурно-историческую ценность, пока неизвестно. Совершают ли это вандалы или все же похищают ради денег? И что делать в подобных случаях? Подробности — у RusDelfi.