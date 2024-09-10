10.09.2024, 15:49
Кражи на кладбищах Таллинна: преступники похитили 11 надгробий(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Краж может быть больше. Они были и раньше, но не в таком объёме, говорит специалист Kadrioru Park. Представляют ли некоторые из украденных надгробий еще и культурно-историческую ценность, пока неизвестно. Совершают ли это вандалы или все же похищают ради денег? И что делать в подобных случаях? Подробности — у RusDelfi.
Исчезновения надгробий заметили сотрудники кладбищ
Одиннадцать украденных надгробий, скорее всего, будут перепроданы. „Мы думаем, что надгробия обработают таким образом, чтобы их можно было выставить на продажу новым покупателям. При этом могильные плиты не тронуты“, — рассказывает RusDelfi Дейси Пэлло, специалист по маркетингу и коммуникациям Kadrioru Park (муниципальное учреждение, заведует кладбищами столицы - прим.ред.).
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