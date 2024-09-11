ФОТО | „Пешеходу здесь опасно“. Новый пешеходный переход в центре Таллинна породил хаос

Данный перекресток и раньше доставлял головную боль участникам дорожного движения. Возвращаясь к упомянутому выше примеру: раньше пешеходный переход находился у светофоров, загорался зеленый свет, пешеходы начинали переходить дорогу, а в это же время автомобили с Палдиского шоссе, то есть из-за угла, совершали правый поворот на Тоомпуйестеэ. „Я всё беспокоился: если ребенок и его друзья слишком лихо выйдут на дорогу, то водитель не успеет вовремя их заметить. Я посоветовал ребенку идти другой дорогой“, — сказал один родитель, чей ребенок учится в расположенной неподалеку гимназии Якоба Вестхольма.