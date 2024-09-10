В Эстонии не появится еще один государственный праздник: парламент забраковал инициативу центристов

Заместитель парламентской фракции центристов Вадим Белобровцев напомнил, что в подавляющем большинстве стран ЕС, а также во многих других государствах, Пасхальный понедельник является государственным праздником и выходным днем, и в этом вопросе Эстония могла бы стать частью европейского культурного пространства.

„К примеру, Светлый понедельник является выходным днем в более чем ста государствах, в том числе у наших ближайших соседей - Финляндии, Швеции, Латвии и Литвы. Рабочим днем Пасхальный понедельник является лишь в трех странах: в Эстонии, в Португалии и на Мальте. В Эстонии отмечают Пасху и Троицу, но поскольку эти праздники всегда приходятся на воскресенье, их нельзя считать выходными днями. Поэтому было бы вполне уместным сделать Пасхальный понедельник выходным днем“, - сказал Белобровцев.

Он отметил, что данная инициатива нашла поддержку у Совета церквей Эстонии. „Это также облегчило бы работу многих эстонских предприятий, которые сотрудничают с компаниями за рубежом или у которых филиалы или головная контора расположены в других странах, - сказал Белобровцев. – Кроме того, дополнительный выходной день мог бы пойти на пользу семейным отношениям, поскольку родители смогли бы проводить с детьми больше времени, а также восстанавливать силы перед работой.“

„К сожалению, Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия Eesti 200 не сочли этом законопроект важным. Особенно странным выглядит повеление социал-демократов, так как в 2011 году они поддержали в парламента похожий законопроект. Свен Миксер, возглавлявший тогда Социал-демократическую партию, подчеркивал, что дополнительный выходной помогает снизить уровень стресса и положительно влияет на здоровье. Похоже, сейчас, когда соцдемы входят в коалицию с реформистами, их позиция изменилась“, - подытожил Белобровцев.