Глава Bolt поддерживает налог на автомобили: „ мы, несомненно, станем крупнейшим плательщиком автоналога в Эстонии“

Издание поинтересовалось у Виллига, что он думает об автоналоге и беспокоит ли его это.

„Не беспокоит. Есть причина, по которой абсолютно все остальные европейские страны ввели налог на автомобили. У этого есть плюсы и минусы, но если посмотреть на альтернативы введения налогов, то лучшей альтернативы я не увидел“, - ответил предприниматель.

Он добавил, что Bolt, несомненно, станет крупнейшим плательщиком автоналога в Эстонии.

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