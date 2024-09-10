10.09.2024, 16:52
Рестораны грозят пикетом из-за налогов. „Махать палками и закидывать яйцами мы не станем, но наш голос должен быть услышан“(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Глава Эстонского союза отелей и ресторанов Киллу Майдла утверждает, что если правительство не изменит свою налоговую политику, весьма вероятно, что сотрудники ресторанов и отелей выйдут на улицы в знак протеста, пишет Delfi Ärileht.
Литовский Delfi пишет, что рестораторы готовятся к забастовке, поскольку налоговая политика правительства невыносима для отелей и ресторанов. Эстония согласна с Литвой и добивается аналогичного плана.
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