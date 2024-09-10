Рестораны грозят пикетом из-за налогов. „Махать палками и закидывать яйцами мы не станем, но наш голос должен быть услышан“

Литовский Delfi пишет, что рестораторы готовятся к забастовке, поскольку налоговая политика правительства невыносима для отелей и ресторанов. Эстония согласна с Литвой и добивается аналогичного плана.

„На встрече Балтийских профсоюзов в августе литовские коллеги заявили, что планируют митинг осенью — отмена льготы по НСО для предприятий общественного питания оказала разрушительное воздействие на отрасль. Латвийские и эстонские предприниматели уже много лет борются за пересмотр правительством налоговой политики, но пока безуспешно — это даже не обсуждается“, — говорит Киллу Майдла, глава Эстонского союза отелей и ресторанов.