Экономика
10.09.2024, 16:52

Рестораны грозят пикетом из-за налогов. „Махать палками и закидывать яйцами мы не станем, но наш голос должен быть услышан“

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Киллу Майдла
Киллу Майдла
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia

Глава Эстонского союза отелей и ресторанов Киллу Майдла утверждает, что если правительство не изменит свою налоговую политику, весьма вероятно, что сотрудники ресторанов и отелей выйдут на улицы в знак протеста, пишет Delfi Ärileht.

Литовский Delfi пишет, что рестораторы готовятся к забастовке, поскольку налоговая политика правительства невыносима для отелей и ресторанов. Эстония согласна с Литвой и добивается аналогичного плана.

„На встрече Балтийских профсоюзов в августе литовские коллеги заявили, что планируют митинг осенью — отмена льготы по НСО для предприятий общественного питания оказала разрушительное воздействие на отрасль. Латвийские и эстонские предприниматели уже много лет борются за пересмотр правительством налоговой политики, но пока безуспешно — это даже не обсуждается“, — говорит Киллу Майдла, глава Эстонского союза отелей и ресторанов.

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