ГРАФИК | Экспорт и импорт услуг во втором квартале выросли

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс подчеркнула, что во внешней торговле услугами продолжился стабильный и равномерный рост, и в большинстве сфер услуг экспорт превысил импорт. „Наибольший профицит был в телекоммуникационных, компьютерных и информационных услугах: их экспорт превысил импорт на 312 миллионов евро. Существенный профицит наблюдался также в других коммерческих услугах, где экспорт превысил импорт на 201 миллион евро“, — добавила Леппметс.

Во втором квартале больше всего, а именно на 868 миллионов евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению. Далее следовали продажи нерезидентам телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (751 миллион евро), а также транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузовых перевозок (671 миллион евро). По сравнению с тем же кварталом прошлого года более всего вырос экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 94 миллиона евро). Более всего сократился экспорт других коммерческих услуг (на 75 миллионов евро).

Основными партнерами по экспорту услуг во втором квартале были Финляндия (17% от общего объема экспорта), Соединенные Штаты Америки (8%) и Германия (8%). В Финляндию больше всего экспортировали туристические услуги, в Соединенные Штаты Америки — телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги и в Германию — транспортные услуги. Экспорт услуг вырос более всего в Соединенные Штаты Америки (на 79 миллионов евро, т. е. на 44%) и в Германию (на 65 миллионов евро, т. е. на 35%). Больше всего, а именно на 48 миллионов евро (24%) сократились продажи услуг в Латвию.