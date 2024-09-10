ГРАФИК | Экспорт и импорт услуг во втором квартале выросли
По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, во втором квартале 2024 года как экспорт, так и импорт услуг выросли на 3%. Услуг было экспортировано в текущих ценах на 3,1 миллиарда евро и импортировано на 2,3 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 802 миллиона евро. Это на 39 миллионов евро больше, чем годом ранее.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс подчеркнула, что во внешней торговле услугами продолжился стабильный и равномерный рост, и в большинстве сфер услуг экспорт превысил импорт. „Наибольший профицит был в телекоммуникационных, компьютерных и информационных услугах: их экспорт превысил импорт на 312 миллионов евро. Существенный профицит наблюдался также в других коммерческих услугах, где экспорт превысил импорт на 201 миллион евро“, — добавила Леппметс.
Во втором квартале больше всего, а именно на 868 миллионов евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению. Далее следовали продажи нерезидентам телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (751 миллион евро), а также транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузовых перевозок (671 миллион евро). По сравнению с тем же кварталом прошлого года более всего вырос экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 94 миллиона евро). Более всего сократился экспорт других коммерческих услуг (на 75 миллионов евро).
Основными партнерами по экспорту услуг во втором квартале были Финляндия (17% от общего объема экспорта), Соединенные Штаты Америки (8%) и Германия (8%). В Финляндию больше всего экспортировали туристические услуги, в Соединенные Штаты Америки — телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги и в Германию — транспортные услуги. Экспорт услуг вырос более всего в Соединенные Штаты Америки (на 79 миллионов евро, т. е. на 44%) и в Германию (на 65 миллионов евро, т. е. на 35%). Больше всего, а именно на 48 миллионов евро (24%) сократились продажи услуг в Латвию.
Из услуг во втором квартале больше всего, а именно на 667 миллионов евро, импортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению. Далее следовали закупки у нерезидентов транспортных услуг, в т. ч. дорожных и морских грузовых перевозок (664 миллиона евро), а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (439 миллионов евро). В сравнении с прошлым годом больше всего увеличился импорт транспортных услуг (на 48 миллионов евро), более всего сократился импорт других коммерческих услуг (на 31 миллион евро).
Больше всего услуг было импортировано из Финляндии (8% от общего объема импорта), Германии (8%), Литвы (7%) и Латвии (7%). Из этих стран больше всего закупали транспортные услуги. Более всего вырос импорт услуг из Латвии (на 20 миллионов евро, т. е. на 15%) и Соединенных Штатов Америки (на 20 миллионов евро, т. е. на 29%). При этом более всего импорт услуг сократился из Ирландии (на 24 миллиона евро, т. е. на 20%) и России (на 16 миллионов евро, т. е. на 59%).
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