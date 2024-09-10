За полгода э-резиденты принесли государству 31 млн евро прямого дохода
Прямой экономический эффект от программы э-резидентства для государства в первой половине 2024 года составил 31 миллион евро. По данным недавнего исследования, помимо налогов, которые они платят в казну, э-резиденты ежегодно оставляют в Эстонии более 11 миллионов евро, пользуясь бизнес-услугами эстонских предприятий.
Если говорить о налогах предприятий э-резидентов в первом полугодии, то 76%, т. е. 22 млн евро, составили налоги на рабочую силу и 24%, т. е. 7 млн евро, составили специальные подоходные налоги (в основном с дивидендов). Помимо налогов, экономический эффект программы включает в себя дополнительные 2 млн евро государственных пошлин, уплачиваемых э-резидентами.За первые шесть месяцев этого года диги-ID э-резидента получили 6037 иностранных граждан (заявок было всего 6482, доля положительных решений составила 93%), и за первое полугодие э-резиденты учредили 2450 новых предприятий.
Самыми активными участниками программы и создателями предприятий оказались граждане Испании, Украины и Германии, которые с января по июнь текущего года подали в Департамент полиции и пограничной охраны соответственно 917, 448 и 378 заявлений о получении диги-ID э-резидента, а также учредили 454, 173 и 170 эстонских предприятий.
По словам Лийны Вахтрас, руководителя программы э-резидентства, несмотря на трудные времена, программа работает стабильно, хотя темпы увеличения экономического эффекта, обусловленного программой, замедляются. „Интерес к электронному резидентству и созданию компаний в Эстонии остается высоким: за первое полугодие поступило на 7% больше заявок на электронное резидентство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также на 7% больше новых эстонских компаний было создано электронными резидентами. Это больше, чем мы могли надеяться и ожидать в условиях продолжающегося экономического спада“, - сказала Вахтрас. Она добавила, что главная цель э-резидентства – рост экономики Эстонии и выгода для эстонского государства. „В повседневной деятельности мы можем добиться этого двумя способами: во-первых, привлекая в Эстонию предприимчивых э-резидентов, а во-вторых, способствуя через них развитию экосистемы сектора экономики услуг в Эстонии, что также создаст рабочие места и принесет доход местным предприятиям“, - отметила Вахтрас.Согласно недавнему исследованию, в 2023 году оборот эстонских предприятий, работающих на официальной платформе поставщиков услуг e-Residency Marketplace, составил не менее 11,43 миллиона евро только за счет обслуживания э-резидентов. „Для все большего числа поставщиков услуг на нашем рынке, обслуживание э-резидентов составляет более половины всего бизнеса, часто достигая уровня 80-100%. Поставщики услуг растут и развиваются вместе с предприятиями э-резидентов, обеспечивая ценную и растущую клиентскую базу и расширяя свое глобальное игровое поле“, - сказала Вахтрас. По словам Вахтрас, местные компании, как правило, находятся только на начальных стадиях или на этапе быстрого роста, поэтому они чаще всего покупают услуги по учреждению предприятия, созданию виртуального офиса и ведению бухгалтерского учета, а также юридические и налоговые консультации.
Председатель Консультативного совета э-резидентства и один из основателей программы Таави Котка считает, что сектор экономики услуг, который набирает обороты благодаря э-резидентству, играет ключевую роль в увеличении доходной базы государства и поддержке экспорта э-государства. „Ни одна страна пока не достигла уровня Эстонии в предоставлении цифровых услуг в сфере предпринимательства, а если и достигла, то Эстония вдобавок обладает многолетним опытом и знаниями в обслуживании международных предпринимателей. Если конкуренция между странами в сфере цифровых услуг и предпринимательства становится все более жесткой, то именно качество и надежность эстонского сектора экономики услуг будет определять, придут ли иностранные компании в Эстонию для ведения бизнеса“, - сказал Котка.
Он добавил, что конкурентное преимущество Эстонии сохранится только в том случае, если э-резидентство смело сделает следующий скачок в техническом развитии. „Мы должны начать больше доверять и применять новые технологические возможности, такие как сбор отпечатков пальцев и изображений лиц, а также идентификация документов и личностей в реальном времени с помощью мобильных приложений, чтобы э-резидентство стало еще более безопасным и полезным для государства, а также удобным для пользователя. При этом необходимо в кратчайшие сроки полностью устранить необходимость в физической карте цифровой идентификации э-резидента“, – подчеркнул Котка, добавив, что пилотные проекты активно развиваются и, согласно планам, станут доступны э-резидентам в ближайшие пару лет.
В 2023 году прямая экономическая выгода от э-резидентства для государства (налоги на рабочую силу и налог с дивидендов, а также государственные пошлины) составили 67,4 млн евро. Общие расходы на программу э-резидентства, включая вклад партнеров из числа правительственных учреждений, составили в 2023 году 7 миллионов евро, в том числе, помимо целевого финансирования программы э-резидентства EIS, Департамент полиции и пограничной охраны инвестировал 627 тысяч евро, Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) – 197 тысяч евро и Налогово-таможенный департамент – 93 тысячи евро.Программа э-резидентства была открыта 1 декабря 2014 года с целью предоставления иностранным гражданам безопасного доступа к электронным услугам эстонского государства. За прошедшее время э-резидентами стали более 117 000 человек (не считая аннулированных статусов) из 185 стран. В настоящее время в обращении находится 59 500 диги-ID э-резидента с 5-летним сроком действия.Э-резиденты стали учредителями и соучредителями более 32 200 эстонских предприятий, т. е. примерно каждого пятого нового эстонского предприятия в год, а 38% стартапов в Эстонии также связаны с э-резидентами. Прямое экономическое воздействие программы э-резидентства на эстонское государство с момента ее создания составило 244 миллиона евро.
В основе определения экономического эффекта программы лежит утвержденная на государственном уровне модель, которая учитывает уплаченные эстонскими компаниями e-резидентов налоги на рабочую силу и подоходный налог в особых случаях (в основном с дивидендов).Предприятиями э-резидентов считаются такие эстонские предприятия, в которых роль э-резидента в предприятии установлена в момент учреждения или в течение 90 дней после него, а статус э-резидента иностранного гражданина, вошедшего в предприятие, должен быть установлен до учреждения предприятия.Э-резиденты регулярно и тщательно проверяются на государственном уровне до регистрации предприятия и впоследствии. В рамках своих полномочий Департамент полиции и пограничной охраны, Департамент полиции безопасности (KAPO), Налогово-таможенный департамент, а также Бюро данных по отмыванию денег осуществляют государственный надзор за использованием э-резидентами цифровых удостоверений личности.
Э-резидентство не дает гражданства, налогового резидентства, вида на жительство или разрешения на въезд в Эстонию или в Европейский союз. Диги-ID э-резидента не является физическим удостоверением личности или проездным документом и не имеет фотографии.
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