За полгода э-резиденты принесли государству 31 млн евро прямого дохода

По словам Лийны Вахтрас, руководителя программы э-резидентства, несмотря на трудные времена, программа работает стабильно, хотя темпы увеличения экономического эффекта, обусловленного программой, замедляются. „Интерес к электронному резидентству и созданию компаний в Эстонии остается высоким: за первое полугодие поступило на 7% больше заявок на электронное резидентство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также на 7% больше новых эстонских компаний было создано электронными резидентами. Это больше, чем мы могли надеяться и ожидать в условиях продолжающегося экономического спада“, - сказала Вахтрас. Она добавила, что главная цель э-резидентства – рост экономики Эстонии и выгода для эстонского государства. „В повседневной деятельности мы можем добиться этого двумя способами: во-первых, привлекая в Эстонию предприимчивых э-резидентов, а во-вторых, способствуя через них развитию экосистемы сектора экономики услуг в Эстонии, что также создаст рабочие места и принесет доход местным предприятиям“, - отметила Вахтрас.Согласно недавнему исследованию, в 2023 году оборот эстонских предприятий, работающих на официальной платформе поставщиков услуг e-Residency Marketplace , составил не менее 11,43 миллиона евро только за счет обслуживания э-резидентов. „Для все большего числа поставщиков услуг на нашем рынке, обслуживание э-резидентов составляет более половины всего бизнеса, часто достигая уровня 80-100%. Поставщики услуг растут и развиваются вместе с предприятиями э-резидентов, обеспечивая ценную и растущую клиентскую базу и расширяя свое глобальное игровое поле“, - сказала Вахтрас. По словам Вахтрас, местные компании, как правило, находятся только на начальных стадиях или на этапе быстрого роста, поэтому они чаще всего покупают услуги по учреждению предприятия, созданию виртуального офиса и ведению бухгалтерского учета, а также юридические и налоговые консультации.