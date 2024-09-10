Eesti Post хочет снова повысить цены на отправку писем и посылок
Eesti Post хочет повысить цены на универсальную почтовую услугу на треть, что означает увеличение стоимости отправки простого письма с 1,3 до 1,7 евро, пишет RusERR.
Председатель правления предприятия Март Мяги обосновал планируемое повышение цен ростом стоимости всех ресурсов: „Мы пытаемся сделать так, чтобы цена оставалась приемлемой для жителей Эстонии“.
Кроме того, планируется повышение стоимости отправки посылок. Сейчас отправка посылки весом три килограмма стоит 7,10 евро. С нового года в случае одобрения со стороны Департамента конкуренции она будет стоить 8,15 евро.
„Напомню, что в прошлые годы и сейчас мы терпим убытки от оказания универсальной почтовой услуги, то есть цены, о которых мы просим, ниже себестоимости услуги“, – пояснил Мяги.
Предоставляемая универсальная почтовая услуга является лишь небольшой частью деятельности государственной компании, действующей на международном уровне. В прошлом году доход от продаж достиг 131 миллиона евро. Оказание универсальной услуги принесло предприятию убытки в размере 1,8 млн. евро.
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