Экономика
10.09.2024, 13:15

Сложный спор: суд принял заявление о банкротстве Prisma от торгового центра в Ласнамяэ. Что дальше?

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Площади, на которых работал торговый центр „Линнамяэ“, сейчас пустуют. Исчезновение Prisma быстро оттолкнуло и более мелких торговцев
Площади, на которых работал торговый центр „Линнамяэ“, сейчас пустуют. Исчезновение Prisma быстро оттолкнуло и более мелких торговцев
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В минувшую пятницу Харьюский уездный суд издал постановление, которым было принято в производство заявление о банкротстве AS Prisma Peremarket. На прошлой неделе Delfi Ärileht писал о том, как спор, начавшийся в торговом центре в Ласнамяэ, привел к заявлению о банкротстве, пишет Delfi Ärileht.

Коротко, суть в том, что собственник Linnamäe Keskus подал заявление о банкротстве в отношении крупной эстонской торговой розничной сети Prisma Peremarket.

Управляющего центром „Линнамяэ“ L95 OÜ в споре представляют юристы адвокатского бюро Ellex Raidla. Prisma в ответ выкатила тяжелую артиллерию в виде адвокатского бюро Sorainen.

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