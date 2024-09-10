Сложный спор: суд принял заявление о банкротстве Prisma от торгового центра в Ласнамяэ. Что дальше?

В минувшую пятницу Харьюский уездный суд издал постановление, которым было принято в производство заявление о банкротстве AS Prisma Peremarket. На прошлой неделе Delfi Ärileht писал о том, как спор, начавшийся в торговом центре в Ласнамяэ, привел к заявлению о банкротстве, пишет Delfi Ärileht.