10.09.2024, 13:15
Сложный спор: суд принял заявление о банкротстве Prisma от торгового центра в Ласнамяэ. Что дальше?(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувшую пятницу Харьюский уездный суд издал постановление, которым было принято в производство заявление о банкротстве AS Prisma Peremarket. На прошлой неделе Delfi Ärileht писал о том, как спор, начавшийся в торговом центре в Ласнамяэ, привел к заявлению о банкротстве, пишет Delfi Ärileht.
Коротко, суть в том, что собственник Linnamäe Keskus подал заявление о банкротстве в отношении крупной эстонской торговой розничной сети Prisma Peremarket.
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