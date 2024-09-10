На Петербургском шоссе в Таллинне женщина с признаками наркотического опьянения устроила аварию

Вчера в 14:10 в столичном районе Нымме на улице Вяэна 15-летний юноша на велосипеде наехал на бордюр и упал. Скорая помощь доставила велосипедиста в больницу.

Чуть позже, в 15:49, такая же история приключилась с 12-летним велосипедистом на улице Херне. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

В 16:25 на улице Рийа в Тарту 19-летний юноша ехал на электросамокате BOLT и столкнулся с 19-летней девушкой, ехавшей на велосипеде. Девушку доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 16:43 на Ляэнеской окружной дороге в Тарту 15-летняя девушка ехала на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, и была сбита автомобилем Kia Sportage, которым управляла 35-летняя женщина. Скорая помощь отвезла велосипедистку в больницу.

В 17:15 на стоянке на Мустакиви теэ в Таллинне 32-летняя женщина въехала на автомобиле Audi A6 в фонарный столб. Водителя доставили в больницу.

В 17:42 возле автобусной остановки магазина Кастани в Хаапсалу 22-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения въехал на электросамокате BOLT в автомобиль Audi A5, которым управлял 23-летний водитель. Самокатчика отправили в больницу.

В 19:03 в Таллинне на Петербургском шоссе в районе улицы Бетоони 34-летняя женщина с признаками наркотического опьянения въехала на самокате Yiben в автофургон Opel Astra Caravan, которым управлял 24-летний водитель.. Водитель самоката была доставлена в больницу.

В 23:10 в Йыгевамаа на 45-м километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете 26-летний мужчина на BMW 320D врезался сзади в автомобилья Audi A4, которым управлял 32-летний мужчина, резко затормозивший из-за выбежавшей на дорогу косули. Медики оказали первую помощь водителю BMW.

Вчера была угнана белая Honda Jazz 2011 года выпуска с номерным знаком 281TJG.

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