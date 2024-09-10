Сегодня в Ласнамяэ обсудят кандидатуру Юрченко на должность старейшины. Ситуация непростая

По словам председателя районного совета Ласнамяэ Изабеллы Рийтсаар (Центристская партия), кандидатура Юрченко вызывает множество вопросов. „Хотя предыдущие достижения Юлианны Юрченко на посту старейшины были значительными, мы не должны забывать, что районный совет прежде всего представляет интересы жителей района. Важно, чтобы старейшина района продолжала уверенное, надежное и стабильное руководство районом“, – отметила Рийтсаар.

„К сожалению, я должна признать, что предыдущие и нынешние позиции Юрченко в СМИ расходятся и вызывают вопросы, на которые мы надеемся получить исчерпывающие ответы на собрании районного совета. Ситуация осложняется тем, что коалиционные партнеры социал-демократов – Eesti 200, Партия реформ и Isamaa – критически относятся к кандидатуре Юрченко“, – добавила Рийтсаар.

В районный совет Ласнамяэ входят 33 депутата. В крупнейшую фракцию районного совета входят 21 представителя Центристской партии, что дает центристам значительное влияние на принятие решений. Внеочередное заседание районного совета Ласнамяэ начнется в 17:00.

Кандидата на пост старейшины представит районному совету мэр Таллинна Евгений Осиновский.

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