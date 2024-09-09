ЧП и криминал
09.09.2024, 18:35

ВИДЕО | На парковке в Ласнамяэ женщина врезалась в уличный фонарь

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В Ласнамяэ на парковке магазина Prisma 32-летняя женщина врезалась в уличный фонарь.

Читатель Delfi прислал в редакцию видео аварии, которая сегодня произошла в столичном районе Ласнамяэ.

Как сообщили Delfi в Депратаменте полиции и погранохраны, в 17:15 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на парковке торгового центра Prisma в Ласнамяэ.

32-летняя женщина на своем автомобиле врезалась в уличный фонарь. Медики скорой оказали женщине первую помощь. Как отмечает полиция, женщина была трезвая. Причины происшествия уточняются.

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