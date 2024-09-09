Таллинн меняет маршруты автобусных линий. Какие исчезнут, какие станут быстрее, а какие появятся?

Изменения коснутся 13 автобусных маршрутов. Например, линия №12 станет более прямой и быстрой. Линия №13 возьмет на себя больше нагрузки по обслуживанию Ласнамяэ, включая заезд в Ülemiste City, а затем продолжит движение в Ласнамяэ. Обслуживание Кадака теэ улучшится: если сейчас там работают автобусы №20 и 20А, то теперь добавится №19 или №20, с увеличенным количеством рейсов. Линия №24 перестанет заезжать на Рехе, вместо этого это будет делать автобус №19. На линии №24 появятся автобусы большой вместимости, так как там высокий спрос. Линии №21 и 41 будут обслуживать Какумяэ, одна будет идти к Балтийскому вокзалу, другая — к Хобуяама.

Появится новый маршрут — автобус от Тискре до терминала D через Лийвалайя и Kristiine Keskus. Линия №26 будет курсировать каждый час по более прямому маршруту через Палдиски маантеэ и Сыле, соединяя Вяйке-Ыйсмяэ с Пыхья-Таллинном. Линии №40 и №51 объединятся, что уменьшит необходимость пересадок в центре.

Добавится линия №48, которая будет соединять Pirita Keskus с Ласнамяэ, проходя через Пярнамяэ теэ, что обеспечит удобное сообщение для школьников и жителей этих районов.

Линия №49 станет быстрее на 20 минут для пассажиров, едущих из Пирита в Ülemiste City. А в Астангу появится прямое сообщение с центром и Вяйке-Ыйсмяэ. Линия №61 будет изменена так, что она свяжет больницу Ярве с Хавен Какумяэ, проходя через Мустамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ, что создаст дополнительные удобства.

По словам Парфенова, изменения планируется ввести во время школьных каникул в октябре, чтобы у людей, особенно у школьников, было время адаптироваться. „Мы также оставим время для корректировки маршрутов, если это потребуется“, - заверяет Парфенов.

Он отмечает, что главная цель изменений — сделать общественный транспорт доступным для большего числа жителей и обеспечить его привлекательность на уровне личного автомобиля. „Мы стремимся сократить количество пересадок и улучшить качество обслуживания, делая транспорт более удобным и быстрым для всех“, - говорит Парфенов.

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