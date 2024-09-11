Как выбрать домашнее зарядное устройство для электромобиля: советы экспертов и ключевые моменты

Когда владелец электромобиля выбирает домашнее зарядное устройство, важно понять разницу между аварийным, простым и смарт-устройством. Аварийное зарядное устройство обычно поставляется в комплекте с автомобилем и предназначено для зарядки от стандартной бытовой электрической розетки на 220 вольт.

„Зарядное устройство мощностью 22 кВт подходит для всех электромобилей и гибридных машин. Именно оно должно быть первым выбором, поскольку разница в цене между зарядниками на 11 кВт и 22 кВт составляет всего около 50 евро, и в перспективе приобретение трехфазного зарядного устройства на 22 кВт будет более разумным решением“, - добавил Вахт.

„Как правило, мощность зарядки электромобилей от сети переменного тока составляет 11 кВт, а для некоторых электромобилей может составлять 22 кВт. В обоих случаях необходим трехфазный источник питания. Для достижения мощности 11 кВт требуется ток на 16 ампер, а для мощности 22 кВт – на 32 ампера“, - пояснил член правления Terminal Oil и энтузиаст электромобилей Алан Вахт.

Покупая зарядное устройство для электромобиля, важно знать, какая электрическая система установлена у вас дома. Если система однофазная, вам подойдет однофазное зарядное устройство, максимальная мощность зарядки которого составляет 7,4 кВт, что, в свою очередь, требует главного предохранителя на 32 ампера. В противном случае зарядка будет выполняться медленнее – в зависимости от мощности предохранителя. Для трехфазной системы необходимо приобретать трехфазное зарядное устройство.

„По сравнению с остальным рынком в Topauto отличный выбор электромобилей, и мы довольно часто замечаем, что люди не продумывают вопрос приобретения домашнего зарядного устройства. Я рекомендую относиться к такому устройству, как к любому необходимому дополнительному оборудованию для автомобиля – например, к зимним шинам – и сразу приобретать его вместе с новым автомобилем, – отметил Мустъятсе. – Стоимость зарядного устройства может быть сопоставима с ценой одного-двух комплектов хороших зимних шин, но оно значительно удобнее простой зарядки от настенной розетки“.

Поскольку в обычной настенной однофазной розетке сила тока составляет 10 ампер, максимальная доступная мощность зарядки будет всего 2,2 кВт, то есть за один час можно получить всего 2,2 кВт-ч электричества. В этом случае на полную зарядку аккумулятора емкостью 50 кВт-ч потребуется 23 часа, а на зарядку аккумулятора емкостью 75 кВт-ч – уже 34 часа.

„Нецелесообразно постоянно использовать аварийное зарядное устройство для зарядки автомобиля, поскольку оно медленное, создает большую нагрузку на электропроводку, и нет возможности заряжать автомобиль с использованием более выгодных тарифов на электроэнергию, – пояснил Дан Мустъятсе. – Поэтому для домашнего использования рекомендуется приобрести смарт-устройство для зарядки“.

Обладающий большим опытом использования электромобилей Алан Вахт добавил, что хотя на рынке можно найти и простые зарядные устройства, которые заряжают быстро и обычно стоят немного дешевле смарт-аналогов, инвестировать все же стоит именно в смарт-устройство.

„Умные зарядные устройства могут делать все, чего не позволяют аварийные и простые зарядники. Они способны переносить время зарядки на часы с низкими тарифами на электроэнергию и поддерживают двухстороннюю зарядку, то есть возможность получать бытовую электроэнергию непосредственно от автомобильного аккумулятора, например, в часы с высокими биржевыми ценами или во время перебоев в подаче электроэнергии, – рассказал Вахт. – Если в доме установлены солнечные панели, одним из ключевых преимуществ большинства умных зарядников является возможность зарядки автомобиля в соответствии с текущей мощностью производства солнечной электроэнергии“.

По словам Дана Мустъятсе, стоимость смарт-зарядников варьируется в пределах от 900 до 1300 евро, и, если заряжать автомобиль с его помощью, разница в стоимости по сравнению с простым зарядным устройством может окупиться довольно быстро.

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