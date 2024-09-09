В Ида-Вирумаа Barbora расширила услугу доставки на дом на Кохтла-Ярве, Йыхви и Тойла

„В мае этого года мы начали обслуживать клиентов в трех городах Ида-Вирумаа, и отзывы оказались очень положительными: как со стороны покупателей из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, так и от жителей других городов региона, проявлявших интерес к расширению услуги, – рассказала руководитель отдела маркетинга и ассортимента Barbora Любовь Сейбак. – С 9 сентября мы расширили услугу, и теперь жители Кохтла-Ярве, Йыхви и Тойла могут совершать ежедневные покупки, не выходя из дома или не покидая работу“.

До сих пор зона обслуживания Barbora в Ида-Вирумаа охватывала около 16 000 домохозяйств, а с добавлением трех новых городов прибавится еще около 5 500 адресов.

По словам Сейбак, Barbora стремится выполнять заказы в течение одного дня, если покупки совершаются до обеда, можно выбрать двухчасовой период времени для доставки, а за доставкой заказа можно следить в режиме реального времени в приложении Barbora.

„В Ида-Вирумаа нашу услугу приняли очень хорошо, ее часто используют не только для удовлетворения собственных повседневных потребностей, но и для помощи пожилым родственникам – чтобы им не приходилось самостоятельно тащить тяжелые сумки на верхние этажи многоквартирных домов“, - отметила Любовь Сейбак.

По ее словам, среди пользователей интернет-магазина очень популярно составление сохраненных корзин, что позволяет быстро собирать еженедельные покупки без необходимости повторно выбирать постоянно нужные товары.

„Мы также предлагаем возможность оформить заказ на нескольких устройствах одновременно под одной учетной записью, что, например, дает возможность нескольким членам семьи одновременно добавлять в заказ понравившиеся и нужные товары“, - добавила она.

Минимальная сумма заказа в интернет-магазине Barbora составляет 20 евро, а стоимость доставки по Ида-Вирумаа – 99 центов. Заказы на сумму от 60 евро доставляют на дом бесплатна. Новым клиентам предлагается бесплатная доставка первых трех заказов.

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