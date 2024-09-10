10.09.2024, 12:15
Тендер на пляжное здание для Штромки провалился(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Таллиннской горуправе не удалось найти в порядке тендера фирму, которая построила бы на пляже Штромки новое пляжное здание. Ранее стоявшее там здание было снесено пару лет назад.
Из Регистра государственных закупок явствует, что тендер, объявленный столичным Департаментом городского имущества, завершился безрезультатно. Срок подачи предложений истек 16 июня, и единственную заявку подала фирма OÜ EstNor.
Уже заказано?