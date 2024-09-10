Новости Эстонии
10.09.2024, 12:15

Тендер на пляжное здание для Штромки провалился

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Пляж Штромки
Пляж Штромки
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Таллиннской горуправе не удалось найти в порядке тендера фирму, которая построила бы на пляже Штромки новое пляжное здание. Ранее стоявшее там здание было снесено пару лет назад.

Из Регистра государственных закупок явствует, что тендер, объявленный столичным Департаментом городского имущества, завершился безрезультатно. Срок подачи предложений истек 16 июня, и единственную заявку подала фирма OÜ EstNor.

Заместитель директора департамента Юрген Сармет сообщил изданию Forte, что предложение, поступившее в установленный для подачи заявок срок, не отвечало условиям конкурса — были как формальные ошибки, так и недостатки по существу, и тендер был признан несостоявшимся.

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