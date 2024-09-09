Популярную эстонскую сеть заправок замучило воровство топлива(6)
В августе участились случаи краж топлива на заправках компании Terminal Oil в Южной Эстонии.
В августе воры активизировались на станциях обслуживания топливной фирмы Terminal Oil — жертвой злоумышленников стали несколько заправок в Южной Эстонии, сообщила коммерческий директор компании Герли Пярнпуу.
„Благодаря тому, что мы обучили наш персонал замечать необычную активность, нам удалось сократить число продолжающихся краж. При этом мы находимся в общении и обмениваемся информацией с местными чиновниками, которые также занимаются этим вопросом“, — сказала Пярнпуу.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Майрен Магнуссон приводит предварительные данные: используя один тот же автомобиль, злоумышленники похитили с июля по август топлива с автозаправочных станций Terminal Oil на сумму немногим более 3300 евро.
В общей сложности было украдено 1900 литров как бензина, так и дизельного топлива.
„На данный момент никто не задержан, но полиция активно работает над установлением и задержанием преступника“, — сообщили изданию Ärileht в прокуратуре.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.