Популярную эстонскую сеть заправок замучило воровство топлива

В августе воры активизировались на станциях обслуживания топливной фирмы Terminal Oil — жертвой злоумышленников стали несколько заправок в Южной Эстонии, сообщила коммерческий директор компании Герли Пярнпуу.

„Благодаря тому, что мы обучили наш персонал замечать необычную активность, нам удалось сократить число продолжающихся краж. При этом мы находимся в общении и обмениваемся информацией с местными чиновниками, которые также занимаются этим вопросом“, — сказала Пярнпуу.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Майрен Магнуссон приводит предварительные данные: используя один тот же автомобиль, злоумышленники похитили с июля по август топлива с автозаправочных станций Terminal Oil на сумму немногим более 3300 евро.

В общей сложности было украдено 1900 литров как бензина, так и дизельного топлива.

„На данный момент никто не задержан, но полиция активно работает над установлением и задержанием преступника“, — сообщили изданию Ärileht в прокуратуре.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.