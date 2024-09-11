ТАБЛИЦА | Смотрите, какую зарплату предлагают на самых востребованных должностях в этом году

При сравнении предложений заработной платы, публично представленных в объявлениях о вакансиях, больше всего денег, 3650–4150 евро, предлагается врачам. Далее следуют предложения по заработной плате для менеджеров по продажам в диапазоне 1900-4000 евро и предложения для специалистов ИТ-сектора в диапазоне 2900-3750 евро.

Предложения по зарплатам для специалистов по продажам в этом году варьировались от 1650 до 3650 евро. В секторе продаж принято привязывать зарплату к результату, поэтому предлагаемые диапазоны заработной платы значительно шире по сравнению с другими секторами.

Заработная плата руководителей по маркетингу в этом году варьировалась от 2400 до 3350 евро. Отметку в 3000 евро превысили и предложения по заработной плате руководителей объектов, где предлагаемая зарплата составляла в среднем 2750–3050 евро.

Высокие зарплаты в этом году предлагались и руководителям производств, в среднем они составили 2700-2900 евро.

Самая низкая зарплата у обслуживающего персонала и уборщиц

Заработная плата строителей в этом году составила в среднем 1900–2800 евро, автослесарей – 2000–2650 евро, электриков – 1800–2600 евро. Предложения для строителей дополняются предложениями о работе за рубежом. В таких случаях они достигали 4200 евро. Если исключить предложения о работе за рубежом, то зарплата, предложенная строителям в этом году, составила 1650-2550 евро.

Однако больше всего за год (+20%) выросли предложения по зарплате, предназначенные для медсестер в секторе здравоохранения, там средняя зарплата составляла 2150-2650 евро.

Отметку в 2000 евро превысили также зарплаты бухгалтеров (2150-2450 евро), сварщиков (2000-2350 евро) и маркетологов (1800-2250 евро).

Заработная плата учителей составляла в среднем 1800–2000 евро. Самые высокие зарплатные предложения для учителей достигали 2800 евро.