ТАБЛИЦА | Смотрите, какую зарплату предлагают на самых востребованных должностях в этом году(10)
Среди востребованных должностей самую высокую зарплату в этом году предлагали врачам, которые, согласно обзору почти 8800 публичных предложений о зарплате на портале вакансий CVKeskus.ee, перехватили пальму первенства у ИТ-специалистов.
При сравнении предложений заработной платы, публично представленных в объявлениях о вакансиях, больше всего денег, 3650–4150 евро, предлагается врачам. Далее следуют предложения по заработной плате для менеджеров по продажам в диапазоне 1900-4000 евро и предложения для специалистов ИТ-сектора в диапазоне 2900-3750 евро.
Предложения по зарплатам для специалистов по продажам в этом году варьировались от 1650 до 3650 евро. В секторе продаж принято привязывать зарплату к результату, поэтому предлагаемые диапазоны заработной платы значительно шире по сравнению с другими секторами.
Заработная плата руководителей по маркетингу в этом году варьировалась от 2400 до 3350 евро. Отметку в 3000 евро превысили и предложения по заработной плате руководителей объектов, где предлагаемая зарплата составляла в среднем 2750–3050 евро.
Высокие зарплаты в этом году предлагались и руководителям производств, в среднем они составили 2700-2900 евро.
Самая низкая зарплата у обслуживающего персонала и уборщиц
Заработная плата строителей в этом году составила в среднем 1900–2800 евро, автослесарей – 2000–2650 евро, электриков – 1800–2600 евро. Предложения для строителей дополняются предложениями о работе за рубежом. В таких случаях они достигали 4200 евро. Если исключить предложения о работе за рубежом, то зарплата, предложенная строителям в этом году, составила 1650-2550 евро.
Однако больше всего за год (+20%) выросли предложения по зарплате, предназначенные для медсестер в секторе здравоохранения, там средняя зарплата составляла 2150-2650 евро.
Отметку в 2000 евро превысили также зарплаты бухгалтеров (2150-2450 евро), сварщиков (2000-2350 евро) и маркетологов (1800-2250 евро).
Заработная плата учителей составляла в среднем 1800–2000 евро. Самые высокие зарплатные предложения для учителей достигали 2800 евро.
Предложения поварам в этом году составляли в среднем 1500–1850 евро, производственникам 1250–1750 евро, складским работникам 1250–1700 евро, ассистентам 1400–1700 евро, пекарям 1300–1700 евро, водителям погрузчиков 1400–1500 евро, обслуживающему персоналу 1150-1350 евро и 1100-1250 евро специалистам в сфере уборки.
В 40% вакансий указан размер зарплаты
В то время как в Латвии и Литве почти во всех предложениях о работе указан размер зарплаты (требование закона), в Эстонии зарплата указана в 40% предложений.
В этом году работодатели наиболее смело публиковали размер зарплаты в сфере образования на портале вакансий CVKeskus.ee (56%). Открыто сообщают размер вознаграждения в сферах безопасности, общественного питания и транспорта.
Больше, чем в среднем, работодатели открыто представили предложения по заработной плате для рабочих мест в сфере сельского хозяйства (46%) и сфере обслуживания клиентов (43%).
Реже всего, лишь в 22% случаев, размер зарплаты публикуется для поиска сотрудников в энергетическом секторе.
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