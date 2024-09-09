ФОТО | Очередное столкновение автомобиля с диким животным. Осторожно, сейчас лоси особенно активны на дорогах!
В пятницу, 6 сентября, в 20:58 спасатели получили вызов в деревню Тюйкри в волости Виру-Нигула, где легковой автомобиль столкнулся с лосем, пишет Maaleht.
По сообщению cпасательной команды Кунда, от полученного удара автомобиль вылетел в кювет. Всего в машине находились пять человек, двое из них — дети. Спасатели устранили угрозу возгорания автомобиля и расчистили проезжую часть. Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья пяти человек, находившихся в машине, госпитализация никому не понадобилась. Лось в результате столкновения погиб.
В Эстонии период гона у лосей начинается обычно во второй половине августа, достигая пика в сентябре и заканчиваясь в октябре. В это время сохатые очень активно передвигаются по дорогам.
Ежегодно на государственных дорогах Эстонии регистрируют около 6000 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Каждый год в этих авариях получают травмы около 20-30 человек. В последние годы проблема скорее обострилась, поскольку количество передвигающихся по дорогам Эстонии транспортных средств выросло, отмечает Департамент транспорта.
Натуралист и фотограф Вал Раясаар говорит, что дикие животные по своей природе консервативны: одни и те же тропы используются десятилетиями, если не столетиями. Разумнее всего всегда иметь во время вождения в виду, что животное может перейти дорогу – подавляющее большинство таких мест на дорогах Эстонии отмечено соответствующим средством регулирования дорожного движения. Пути следования животных, которые могут встретиться на вашем маршруте, можно заранее заранее посмотреть на специальной карте.
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