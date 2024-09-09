ФОТО | Очередное столкновение автомобиля с диким животным. Осторожно, сейчас лоси особенно активны на дорогах!

По сообщению cпасательной команды Кунда, от полученного удара автомобиль вылетел в кювет. Всего в машине находились пять человек, двое из них — дети. Спасатели устранили угрозу возгорания автомобиля и расчистили проезжую часть. Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья пяти человек, находившихся в машине, госпитализация никому не понадобилась. Лось в результате столкновения погиб.

В Эстонии период гона у лосей начинается обычно во второй половине августа, достигая пика в сентябре и заканчиваясь в октябре. В это время сохатые очень активно передвигаются по дорогам.

Ежегодно на государственных дорогах Эстонии регистрируют около 6000 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Каждый год в этих авариях получают травмы около 20-30 человек. В последние годы проблема скорее обострилась, поскольку количество передвигающихся по дорогам Эстонии транспортных средств выросло, отмечает Департамент транспорта.

Натуралист и фотограф Вал Раясаар говорит, что дикие животные по своей природе консервативны: одни и те же тропы используются десятилетиями, если не столетиями. Разумнее всего всегда иметь во время вождения в виду, что животное может перейти дорогу – подавляющее большинство таких мест на дорогах Эстонии отмечено соответствующим средством регулирования дорожного движения. Пути следования животных, которые могут встретиться на вашем маршруте, можно заранее заранее посмотреть на специальной карте.

Если вы столкнулись с диким животным: • Остановитесь и включите аварийные и габаритные огни. При выходе из автомобиля наденьте жилет безопасности. Если в результате аварии есть пострадавшие, сообщите об этом по номеру службы экстренной помощи 112. • Если животное погибло или получило травму, сообщите об этом по инфотелефону 1247 (бесплатно). • Прежде чем позвонить, попробуйте определить вид животного и максимально точное место, где все произошло. Это можно сделать, например, с помощью приложения Waze на смарт-устройстве. Хорошо, если вы сможете описать объекты, уникальные для этого места, например, километровый столб или автобусную остановку. • Чем более точную информацию вы предоставите, тем легче и быстрее охотники смогут отреагировать в ситуации, когда мертвое животное нужно быстро убрать с проезжей части. • Если животное ушло с дороги самостоятельно, но очевидно получило травму, также сообщите о случившемся по номеру 1247, передав как можно более точное описание места.

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