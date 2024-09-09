В Таллинне барсук застрял в мусорке: пришлось вызывать спасателей

В субботу в 14:31 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Котлепи в столичном районе Хааберсти барсук застрял в мусорном контейнере. Спасатели достали животное и доставили в естественную среду обитания.

Спасатели Лыйнаского региона в пятницу поспешили на помощь свиньям, оказавшимся в эпицентре пожара. В 10:37 в деревне Мяэлткюла в Вильяндимаа во время кровельных работ загорелась крыша свинарника. Из загоревшейся части свинофермы в безопасное место эвакуировали 120 свиней. Спасатели потушили огонь, на здание он не распространился. В целях предотвращения пожаров необходимо тщательно соблюдать требования пожарной безопасности при проведении работ, связанных с огнем.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .