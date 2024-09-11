Одна беда за другой. Компании Baltika удалось пройти санацию, но дальнейшая работа вновь под вопросом

Многолетние трудности компании Baltika, чьи акции ранее в свое время котировались на бирже, завершились весной 2020 года тем, что было принято решение: для выживания фирмы ей необходимо пройти санацию. Распространение коронавируса послужило решающим толчком к этому шагу, и четыре года назад Baltika стала пересматривать свой бизнес и вести переговоры с кредиторами, чтобы избежать банкротства.

В ходе этого процесса было сокращено число торговых марок, в итоге осталась только одна - Ivo Nikkolo. Однако и через два года экономическое состояние компании было безрадостным: собственный капитал Baltika упал до отрицательной отметки — обязательства предприятия превысили активы на 2 миллиона евро. Тем не менее, советник по санации всё-таки считал, что, учитывая развитие событий, бизнес еще можно спасти. Летом 2022 года так и произошло, но брошенный в то время спасательный круг теперь грозит утянуть компанию на дно.