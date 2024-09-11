11.09.2024, 17:17
Одна беда за другой. Компании Baltika удалось пройти санацию, но дальнейшая работа вновь под вопросом(8)
Многолетние трудности компании Baltika, чьи акции ранее в свое время котировались на бирже, завершились весной 2020 года тем, что было принято решение: для выживания фирмы ей необходимо пройти санацию. Распространение коронавируса послужило решающим толчком к этому шагу, и четыре года назад Baltika стала пересматривать свой бизнес и вести переговоры с кредиторами, чтобы избежать банкротства.
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