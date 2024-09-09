Смертельное грибковое заболевание захватило таллиннские парки, со сменой власти работа комиссии по профилактике остановилась(5)
Серьезной проблемой в Эстонии стало грибковое заболевание, за год-два убивающее крупные вязы. Вакцина против этого заболевания существует, но она дорогая и в Эстонии пока не применяется, пишет Maaleht.
За последние годы гибель вязов зафиксирована во всех уездах Эстонии, даже на Сааремаа и Хийумаа. И не только в городских парках, но и в дикой природе.
По словам Лийны Юрисоо, которая защитила докторскую диссертацию на эту тему в Эстонском университете естественных наук и в настоящее время проводит исследования в университете в Швеции, ученым не совсем понятно, как очаги болезни могут возникнуть в одночасье, в ранее совершенно здоровых парках или лесах.
„По некоторым данным, жуки-переносчики болезни могут пролетать расстояние до 400 метров, но гибель вязов происходит в совершенно случайных местах посреди поля“, - рассказала профессор.
Один такой случай произошел несколько лет назад в Ярвамаа, где в радиусе нескольких километров не было известных вспышек заболевания, но внезапно вязы начали погибать. „Согласно одной из гипотез, во время шторма насекомых может разносить на много километров“, — пояснила Юрисоо.
Деревья старше 40 лет подвергаются большему риску
Болезнь чаще всего поражает старые и крупные деревья, поскольку насекомые, переносящие ее, предпочитают цветущие деревья, а цветение вяза начинается примерно в 40-летнем возрасте.
По словам Юрисоо, болезнь можно распознать по листьям, которые желтеют в кроне, а затем опадают. „Чтобы в этом убедиться, нужно отрезать небольшую ветку, в середине должен быть черный круг, который указывает на заболевание“, — объясняет Юрисоо.
В случае зараженного дерева нет другого выхода, кроме как быстро срубить его и правильно утилизировать. „Дерево необходимо хранить без коры, иначе под корой останется место, где могут размножаться насекомые“, — отметила Юрисоо. „Если больное дерево срубить быстро и сразу удалить кору, древесину можно пустить в дело“.
В Таллинне грибковое заболевание уже вышло из-под контроля и распространилось по всему городу. В этом году были срублены десятки больных вязов.
В Тарту гибель вязов уже около десяти лет происходит локально в парке приключений на Нарвском шоссе, в котором время от времени вырубают больные и мертвые деревья. „Раньше болезнь локализовалась в одном парке, но в этом году она достигла центра города“, - рассказала тартуская арбористка Кайре Зиммер.
Образец как минимум одного дерева, растущего на улице Ыпетая, подтвержден лабораторией Университета естественных наук как зараженный, и к настоящему времени это дерево уже срубили. Однако на Тоомемяги все еще немало вязов с симптомами заболевания. „Опасность заключается в том, что болезнь достигла парков в центре города, и в ближайшие годы придется вырубить много красивых больших деревьев“, — сказала Зиммер.
Если в городах есть какой-то вариант ограничить распространение смертельного заболевания путем вырубки больных деревьев, то в лесах оно сеет хаос практически бесконтрольно. Например, в деревне Хеймтали в Вильяндимаа болезнь за пару лет фактически выкосила вязовый лес площадью два гектара.
„Ситуация в лесах, окружающих Вильянди, особенно прискорбная, поскольку там наблюдается множество вспышек заболевания. В этом году в лесах Отепя также наблюдается значительное вымирание вязов“, — говорит Юрисоо.
Под угрозой находятся и парки, расположенные в сельской местности, например, в окрестностях усадьбы Равила в Харьюмаа за пару лет из-за грибкового заболевания погибло более 300 деревьев.
Некоторые деревья выздоравливают
Однако ситуация не совсем безнадежна. Отдельные вязы могут оправиться от болезни, а это означает, что в природе существуют устойчивые к заболеванию формы генов. „Такие экземпляры необходимо тщательно изучать, а также размножать. Именно этим я сейчас и занимаюсь в университете Швеции“, — объяснила Юрисоо.
В Нидерландах разработана вакцина против заболевания, которую необходимо ввести в дерево до того, как оно заразится. „Сейчас это дорого и отнимает много времени, кроме того, вакцинацию необходимо повторять в начале каждого вегетационного периода, прежде чем полетят насекомые“, — отмечает Юрисоо. Вакцина еще не зарегистрирована в Эстонии, но над ней работают.
Помимо высокой стоимости, одна из проблем, связанных с вакциной, заключается в том, что из-за все более теплых весен невозможно предсказать активный период жучков-переносчиков заразы.
„В этом году все произошло на месяц раньше. Рябины и розы зацвели на месяц раньше, насекомые также активизируются раньше и могут давать потомство до трех раз за лето“, — говорит Юрисоо. При этом заказ и введение вакцин должны осуществляться по конкретному плану, и организовать столь масштабное мероприятие, основываясь только на прогнозах, принципиально невозможно.
Другой вариант — высадить устойчивые к заболеванию вязы. „Конечно, такие деревья стоят дорого, но их скрещивают с видами вязов из Азии, которые имеют иммунитет“, — рассказывает Юрисоо. Некоторые такие экземпляры растут и в Тарту.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.