Смертельное грибковое заболевание захватило таллиннские парки, со сменой власти работа комиссии по профилактике остановилась

В Тарту гибель вязов уже около десяти лет происходит локально в парке приключений на Нарвском шоссе, в котором время от времени вырубают больные и мертвые деревья. „Раньше болезнь локализовалась в одном парке, но в этом году она достигла центра города“, - рассказала тартуская арбористка Кайре Зиммер.

В Таллинне грибковое заболевание уже вышло из-под контроля и распространилось по всему городу. В этом году были срублены десятки больных вязов.

В случае зараженного дерева нет другого выхода, кроме как быстро срубить его и правильно утилизировать. „Дерево необходимо хранить без коры, иначе под корой останется место, где могут размножаться насекомые“, — отметила Юрисоо. „Если больное дерево срубить быстро и сразу удалить кору, древесину можно пустить в дело“.

По словам Юрисоо, болезнь можно распознать по листьям, которые желтеют в кроне, а затем опадают. „Чтобы в этом убедиться, нужно отрезать небольшую ветку, в середине должен быть черный круг, который указывает на заболевание“, — объясняет Юрисоо.

Болезнь чаще всего поражает старые и крупные деревья, поскольку насекомые, переносящие ее, предпочитают цветущие деревья, а цветение вяза начинается примерно в 40-летнем возрасте.

Один такой случай произошел несколько лет назад в Ярвамаа, где в радиусе нескольких километров не было известных вспышек заболевания, но внезапно вязы начали погибать. „Согласно одной из гипотез, во время шторма насекомых может разносить на много километров“, — пояснила Юрисоо.

„По некоторым данным, жуки-переносчики болезни могут пролетать расстояние до 400 метров, но гибель вязов происходит в совершенно случайных местах посреди поля“, - рассказала профессор.

По словам Лийны Юрисоо, которая защитила докторскую диссертацию на эту тему в Эстонском университете естественных наук и в настоящее время проводит исследования в университете в Швеции, ученым не совсем понятно, как очаги болезни могут возникнуть в одночасье, в ранее совершенно здоровых парках или лесах.

За последние годы гибель вязов зафиксирована во всех уездах Эстонии, даже на Сааремаа и Хийумаа. И не только в городских парках, но и в дикой природе.

Образец как минимум одного дерева, растущего на улице Ыпетая, подтвержден лабораторией Университета естественных наук как зараженный, и к настоящему времени это дерево уже срубили. Однако на Тоомемяги все еще немало вязов с симптомами заболевания. „Опасность заключается в том, что болезнь достигла парков в центре города, и в ближайшие годы придется вырубить много красивых больших деревьев“, — сказала Зиммер.

Если в городах есть какой-то вариант ограничить распространение смертельного заболевания путем вырубки больных деревьев, то в лесах оно сеет хаос практически бесконтрольно. Например, в деревне Хеймтали в Вильяндимаа болезнь за пару лет фактически выкосила вязовый лес площадью два гектара.

„Ситуация в лесах, окружающих Вильянди, особенно прискорбная, поскольку там наблюдается множество вспышек заболевания. В этом году в лесах Отепя также наблюдается значительное вымирание вязов“, — говорит Юрисоо.

Под угрозой находятся и парки, расположенные в сельской местности, например, в окрестностях усадьбы Равила в Харьюмаа за пару лет из-за грибкового заболевания погибло более 300 деревьев.

Болезнь, оканчивающаяся быстрой смертью Графиоз — серьезное грибковое заболевание, возникающее на двух видах вязов и распространяемое насекомыми, которое, особенно на вязах, в меньшей степени на кипарисах, быстро и почти всегда заканчивается усыханием и гибелью дерева. В Эстонии выявлены два подвида возбудителя заболевания: европейский и американский штамм, последний из которых отличается особой агрессивностью и быстро распространяется. Например, на Хийумаа вязы разрушает более агрессивный американский подвид болезни вязов. В последние несколько лет у ученых также появились основания подозревать смесь двух возбудителей, или гибрид, действие которого еще изучается, но который может оказаться еще более агрессивным. Лесопатолог Лийна Юрисоо пояснила, что чаще всего вязы заражают насекомые, зимующие под корой, которые переносят споры возбудителя болезни. В начале лета они попадают на кроны вязов, чтобы питаться подросшей тлей. Грибок, попавший на вяз, начинает быстро расти, и первым признаком является то, что на зараженном участке листья дерева желтеют. Через неделю или даже быстрее листья зараженного дерева поникают, что характерно для болезни, и тогда дерево обречено. „Когда дерево обнаруживает патоген, оно пытается заблокировать грибок, но гриб, который размножается как дрожжи, убегает от блокирующих веществ вместе с жидкостями, движущимися по дереву“, — объясняет ученая. По сути, дерево убивает себя примерно через год или два с помощью веществ, выделяемых для защиты.

Некоторые деревья выздоравливают

Однако ситуация не совсем безнадежна. Отдельные вязы могут оправиться от болезни, а это означает, что в природе существуют устойчивые к заболеванию формы генов. „Такие экземпляры необходимо тщательно изучать, а также размножать. Именно этим я сейчас и занимаюсь в университете Швеции“, — объяснила Юрисоо.

В Нидерландах разработана вакцина против заболевания, которую необходимо ввести в дерево до того, как оно заразится. „Сейчас это дорого и отнимает много времени, кроме того, вакцинацию необходимо повторять в начале каждого вегетационного периода, прежде чем полетят насекомые“, — отмечает Юрисоо. Вакцина еще не зарегистрирована в Эстонии, но над ней работают.

Помимо высокой стоимости, одна из проблем, связанных с вакциной, заключается в том, что из-за все более теплых весен невозможно предсказать активный период жучков-переносчиков заразы.

„В этом году все произошло на месяц раньше. Рябины и розы зацвели на месяц раньше, насекомые также активизируются раньше и могут давать потомство до трех раз за лето“, — говорит Юрисоо. При этом заказ и введение вакцин должны осуществляться по конкретному плану, и организовать столь масштабное мероприятие, основываясь только на прогнозах, принципиально невозможно.

Другой вариант — высадить устойчивые к заболеванию вязы. „Конечно, такие деревья стоят дорого, но их скрещивают с видами вязов из Азии, которые имеют иммунитет“, — рассказывает Юрисоо. Некоторые такие экземпляры растут и в Тарту.

Смена власти остановила работу комиссии В прошлом году очаг заболевания был выявлен в парке Кадриорг в Таллинне, и городские власти решили действовать оперативно. Для борьбы была создана отдельная комиссия, в которую вошли лесопатологи, арбористы, ландшафтные архитекторы и другие специалисты. Лийна Юрисоо также была одним из членов комиссии. „Создание этой комиссии стало обнадеживающим шагом. Там были настоящие специалисты, работа была выполнена быстро и качественно. Мы смогли разработать планы и меры по сдерживанию заболевания“, — вспоминает Юрисоо. Однако со сменой власти в Таллинне весной работа комиссии остановилась, и запланированные работы остались незавершенными. „В этом году я пошла посмотреть на деревья в Кадриорге, и самым печальным зрелищем было то, что два больных вяза, отмеченных крестом в прошлом году, все еще стояли и распространяли болезнь“, — говорит Юрисоо. В этом году по требованию Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства вырублено 64 дерева, зараженных инфекцией, и еще 105 зараженных деревьев подготовлены к вырубке. Очаги заболевания выявлены в Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Ласнамяэ. Специалист Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Марью Лондон рассказала, что комиссия, созданная для борьбы с поражающим вязы заболеванием, весной свою деятельность прекратила, но по ее решению впервые в этом году больные деревья будут вырублены и на частных участках. По поводу деревьев, оставшихся несрубленными с прошлого года, Лондон ответила, что, насколько ей известно, вязы, получившие в прошлом году разрешение на вырубку, были вырублены. „Однако мы проведем проверку, вдруг со сменой руководства что-то упустили“, — подтвердила она. Также, по мнению Лондон, единственный способ борьбы с заболеванием — как можно скорее вырубить больные деревья. „Все владельцы частной недвижимости также могут оценить, есть ли на их участке засохшие деревья или деревья с признаками усыхания. Если да, то следующим шагом нужно определить, вяз это или нет. Если вяз, об этом дереве нужно как можно скорее проинформировать Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства“, — пояснила она. Лондон не смогла сказать, сколько вязов может быть в Таллинне. „Число вязов постоянно меняется. Деревья в городе растут на городских землях, но в основном на частной собственности, поэтому у города нет единого представления о том, сколько их вообще в Таллинне“.

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