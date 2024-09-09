ФОТО | В Ласнамяэ во время движения вспыхнул автомобиль

В воскресенье, 8 сентября, в 02.23 спасатели получили вызов на улицу Бетоони в столичном районе Ласнамяэ, где открытым огнем горел легковой автомобиль Volvo. Водитель успел выбраться из машины и не пострадал.

Спасатели потушили транспортное средство к 02:54. По словам владельца, машина загорелась во время движения.

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